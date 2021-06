Tragedie? Glem det

Martin Braithwaite går i rette med Tjekkiets angrebsstjerne, der mener, at det er en tragedie med alt det rejseri under EM

Lad os slå fast med det samme, at Martin Braithwaite og hans tjekkiske angrebskollega Patrik Schick ikke er enige en af dette EM’s grundprincipper.

Schick var ude med hård kritik af al rejseriet mellem værtsbyerne, der har sendt tjekkerne til fire forskellige steder: Skotland, England, Ungarn og nu Aserbajdsjan.

- Det er en tragedie, disse rejser. Det er vanvittigt. Men der er intet, man kan gøre. Vi gør os bare klar til det og tager videre, lyder det fra Patrik Schick ifølge tjekkiske iSport.cz.

Foto: Lars Poulsen

Den svada var Braithwaite langt fra enig i, lod han pressen i landsholdslejren i Helsingør forstå.

- Det tænker jeg ikke så meget på. Det har været bestemt på forhånd. Det ser jeg ikke som en tragedie. Jeg er sgu glad for, at jeg er i stand til at spille fodbold, siger han.

- Jeg ser det sgu ikke som en tragedie at spille derovre. Det har jeg det fint med.

Barcelona-spilleren er som altid stålsat, selvom savnet til familien kan mærkes efter en lang samling med landsholdet.

- Selvfølgelig vil jeg gerne se min familie. Det handler om, at når man er væk, så vil man ikke komme tomhændet hjem. Det er det, der motiverer mig.

Landsholdet har fået to fridage af Kasper Hjulmand, men sådan hørte Braithwaite det ikke. Tværtimod.

- Jeg holder aldrig fri. Jeg træner altid. Jeg har trænet i dag, og jeg træner også i morgen. Når man skal ind til en turnering, så handler det om at tage de ekstra løb, så formen kan toppe. Når man så er i en træningslejr, så handler det om, at du gør alt for at restituere.

Foto: Lars Poulsen

Tidligere har landsholdets analytiker Mounir Akhiat fremhævet angriberen, som en af de mest ivrige i forhold til at studere video. Han er en af dem, der oftest spørger om at se klip og kampe.

Det stramme fokus er alt for den tidligere Esbjerg-spiller. Det forklarer ifølge ham også, hvorfor han ikke var helt så engageret i at indspille musikvideo med Alphabeat forud for slutrunden.

- Det er nok ikke der, jeg er bedst. Jeg er her for at spille fodbold, og da jeg mødte ind i Østrig og forlod min familie, så var det der, det fulde fokus lå. Men god sang, siger Braithwaite med et smil.

