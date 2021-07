Tre EM-spillere rammer skyerne

Her kan du se, hvordan de danske helte klarede sig under hele EM-slutrunden

Det endte i væmli’ Wembley, men tak for en fest, vi var vidner til – og deltog i. Våde øjne og tomme krus fordelt over snart fire uger, hvor luften over Danmark har indeholdt alarmerende promiller på grund af de mange jubelsener, hvor humlen blev kylet i vejret.

Simon Kjær og hans hårdt knoklende vikinger sled, slæbte, spillede og scorede landsholdet tilbage i danskernes hjerter, og kampagnen frem til og med semifinalen har budt på prangende scoringer, latinsk driblekunst og syngende tacklinger.

Vi er gået fra dyb sorg over ekstatisk jubel til sørgmodigt farvel, og verden græder med Danmark. De ku’ li ’ os derude.

Ekstra Bladet har efter samtlige kampe – minus den første i Parken mod Finland – uddelt skudsmål og karakterer til samtlige danske spillere i aktion. Plus til lederen af den demokratiske revolution ude på sidelinjen.

Målt over hele slutrunden består samtlige med glans, og tre spillere rammer samlet over hele EM topkarakteren 6. Imponerende!

Kasper Hjulmand plus 18 spillere har gennem EM været så tilpas i aktion, at de får en samlet rating for dette forrygende EM.

Otte spillere har taget deres store tørn uden for kampbanen – men knoklet lige så flittigt til træning og med de store udfordringer, holdet havde især uden for grønsværen.

Uden for samlet bedømmelse i EM er otte spillere:

Mathias Zanka, Frederik Rønnow, Jonas Lössl, Anders Christiansen og Robert Skov kom aldrig på banen.

Nicolai Boilesen fik de sidste 13 minutter mod Wales, Andreas Skov Olsen fik 27 minutter mod Finland (hvor ingen fik karakterer) og seks minutter mod Belgien. Sidste mand i truppen er Christian Eriksen.