Tre mand stråler

Det er godt nok svært at finde huller i den rød-hvide suppe i disse tider.

Kasper Hjulmands tropper går fra triumf til triumf, og lørdag aften blev til sejr nummer syv i VM-kvalen, da Moldova blev knust 4-0 på 45 stærke minutter før pausen.

Her var især Andreas Skov Olsen her, der og alle vegne, og han får selskab af to holdkammerater på duksepladserne i Ekstra Bladets karakterbog.

Læs hvem her.