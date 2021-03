Tre profiler helt ude

Eftersom Kasper Hjulmand har udtaget en meget stor landsholdstrup til den nuværende samling, så er der et par spillere, som må sidde over til søndagens kamp mod Moldova.

Her er der denne gang tale om Yussuf Poulsen, Joakim Mæhle og Thomas Delaney. Det melder Eurosport-kommentator Peter Piil på sin twitter-profil. Dermed er der tale om tre spillere, som alle startede inde i den seneste kamp mod Israel.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Highlights: Flot Braithwaite-scoring sendte Danmark på VM-kurs i Tel Aviv

Dermed er der åbnet op for en del ændringer. Allerede nu har landstræner Kasper Hjulmand meldt ud, at man kommer til at se Jannik Vestergaard i midterforsvaret, som den første nye mand blandt de 11 udvalgte.

Foruden de tre nævnte, som må se kampen fra truibunen, så er Henrik Dalsgaard heller ikke med, da han har forladt truppen.

I forbindelse med torsdagens kamp mod Israel kunne selvsamme kommentator nævne de spillere, som skulle sidde over, og dermed er der en meget stor sandsynlighed for, at han rammer rigtigt igen.

Dengang var det Nicolai Boilesen, Marcus Ingvartsen og Robert Skov, som måtte sidde over. De har derfor nu mulighed for at komme i aktion denne gang.

