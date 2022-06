Tre spioner hjælper landsholdet

Den tidligere FC Nordsjælland-slider og AGF-assistenttræner Morten Karlsen er på plads i Qatar, når Danmarks sidste VM-modstander mandag aften findes i en playoff mellem Australien og Peru.

Han er en af de tre faste scouts, som Dansk Boldspil-Union udsender for at være bedst muligt forberedt på kommende modstandere.

Vinderen af mandagens opgør vil blive fulgt tæt af Karlsen helt frem til VM sidst på året.

- Vi har en mand på plads til kampen, det har vi altid med vores kommende modstandere, for der kan være nuancer og strukturer, som man ser nemmere på stadion, fortæller landstræner Kasper Hjulmand.

- Der er meget værdi i at være til stede selv, for så kan vi få en scoutrapport direkte efter kampen.

Morten Karlsen har blandt andet en fortid som assistent i AGF. Foto: Ernst van Norde

Jonathan Hartmann, der i det daglige er assistenttræner i Lyngby, har til opgave at følge Frankrig, både i forbindelse med Nations League og frem mod VM.

- Helt lavpraktisk sidder man højt oppe midt for banen med sin notesbog. Så noterer man og skærer en analyse, som man præsenterer for landsholdsteamet. Så er det op til teamet, om noget af det kan bruges.

- Vi er en slags sparringspartnere, der giver en 'second opinion', beskriver Jonathan Hartmann.

Han havde set Frankrigs landshold på stadion i de seneste otte landskampe, før han gav sin analyse videre forud for mødet med Frankrig 3. juni i Paris, hvor Danmark vandt 2-1.

Han præsenterer sin næste analyse af Didier Deschamps stjernemandskab for Hjulmand og teamet før Nations League-mødet 25. september og igen før VM-mødet 26. november.

Hartmann følger ikke kun de franske spillere i kamp for landsholdet, han har også et øje til, hvordan de præsterer på deres klubhold.

- Det er ikke sådan, at jeg sætter mig ned og ser Champions League-finalen kun for at følge Karim Benzema, men der er platforme, hvor jeg eksempelvis kan gå ind og se, hvordan Kylian Mbappé scorer sine mål i Ligue 1.

- Er der særlige træk ved hans afslutninger eller måder, han kommer fri på i et kontraangreb? Den slags bruger jeg til inspiration, når jeg skal se Frankrig i kamp.

- Frankrigs spillere kender alle i forvejen, men jeg skal forsøge, om jeg alligevel kan finde nogle detaljer og svagheder, der kan bruges, fortæller Hartmann.

Lidt anderledes er det for Anders Madsen, der har arbejdet i en række superligaklubber, når han følger Tunesien frem mod VM.

- Her ligger mere arbejde i at finde ud af, hvem spillerne er og lave research på udtagelser. Er det den samme gruppe hver gang, eller er der variation? I Afrika hører man også om, at det ikke kun er træneren, der bestemmer, hvem der skal med, siger Anders Madsen.

Han er i disse dage i Japan, hvor han følger Tunesien fra nærmeste hold i Kirin Cup.

Men hvad er det egentlig en scout, kan se på stadion, som Hjulmand ikke selv kan se, når han ser en optagelse af et opgør?

- Vi kigger meget der, hvor bolden ikke er. Hvor står restforsvaret, når holdet angriber? Hvordan agerer holdet efter boldtab? Hvordan bevæger kæderne sig? Er der en back, der ikke er lige så omhyggelig med sin sideforskydning? eksemplificerer Anders Madsen.

Alle landskampe optages af et såkaldt stadion cam, hvor man kan se hele banen, men det er ingen selvfølge, at Kasper Hjulmand får adgang til den produktion, understreger Madsen:

- Det kommer an på udvekslingsaftaler med de enkelte lande. Det er ikke alle lande, der vil det.

- Det er også grunden til, at DBU prioriterer at bruge mange penge på at sende os rundt i verden. Fordi vi kan se ting, der ikke fanges på kamera, eller kan ses på den optagelse, som er tilgængelig for landstrænerteamet.

Jonathan Hartmann tilføjer, at han også har stor fokus på kommunikation.

- Jeg holder meget øje med interaktion mellem spillere og kommunikation mellem spillere og trænere. Hvis en træner kommer med dessiner til en spiller, der så begynder at løbe i andre områder, har der været en taktisk justering.

- Gjorde de det, fordi de kom bagud eller hvorfor, og kan de finde på at gøre det samme mod Danmark? Der er nogle overvejelser om kampbilledet, som jeg lægger mærke til live, fortæller Hartmann.

Han fulgte Belgien minutiøst frem mod mødet med Danmark ved sidste sommers EM-slutrunde og jublede fra sit sæde i Parken, da Yussuf Poulsen allerede i det andet minut bragte Danmark foran.

- I samarbejde med landstrænerteamet havde vi analyseret os frem til, at intenst presspil kunne give Danmark overtaget, så det gav en fed følelse i kroppen at se det virke så hurtigt.

- Det er Hjulmand, der lægger 99 procent af taktikken, men kan jeg være med til at rykke få procenter nogle gange, er det en stor oplevelse, siger Hartmann.