Tre tæt på topkarakter: En mand dumper med et brag

Bale blev mast – Eriksen vandt stjernekrigen

Aarhus (Ekstra Bladet): Danmark fik en blændende start i den nye Nations League, hvor de færreste forstår principperne for at sikre sig en direkte EM-billet. Men der hersker dog ingen tvivl om, at det er en fordel at vinde kampene.

Christian Eriksen blev dobbelt målscorer i 2-0 sejren over Wales og står nu noteret for 19 mål de seneste 23 landskampe. Ganske imponerende!

Tottenham-profilen scorede via den ene opstander før pausen og på straffespark i anden halvleg.

Oven på en turbulent uge, hvor spillerne først blev samlet fredag i Aarhus, leverede Christian Eriksen & Co. i sandhed varen.

Dog blev det en skuffende aften for Pione Sisto, der blev udskiftet i pausen efter en meget sløj indsats i første halvleg. Viktor Fischer kom på banen og tilførte mere dynamik i venstresiden. Han presser sig nu på til en startplads mod Irland i næste måned.

