Tre vilde gamblere scorer kassen

Mens flere eksperter havde spået en målfattig kamp i Basel, var der tre dygtige oddsere, der havde forudset, at målene ville vælte ind.

De tre gamblere havde alle lagt en flad tikrone på, at både Schweiz-Danmark og Norge Sverige ville ende 3-3. Med få minutter tilbage af begge kampe, var der ikke meget, der tydede på at deres vovede odds ville gå igennem.

Men med to sene mål af Christian Gytkjær og Henrik Dalsgaard nede i Basel og Ola Kamaras hovedstødsmål i 97. minut for Norge gik det vilde odds hjem.

Mon ikke der er blevet jublet lidt ekstra i de tre danske stuer end i de øvrige, for kuponerne gav nemlig hele 1000 gange pengene igen. De heldige vindere kan derfor glæde sig over, at den flade ti'er bliver til 100.000 kroner.

Var forbi den lokale kiosk i morges. Flaget var hejst foran butikken og indehaveren var glad. Hvorfor? Han havde lige spillet en lille "hygge-kupon" inden lukketid i går... #SUIDAN pic.twitter.com/fJOTnXxkXR — Christian Wolny (@ChristianWolny) March 27, 2019

En enkelt liveoddser havde også heldet med sig, da han spillede en ti'er på uafgjort ved stillingen 3-0. Han vandt pengene 150 gange igen og kunne dermed glæde sig over en gevinst på 1500 kroner.

Det er ikke hver dag, at danskerne hiver så mange penge hjem på at oddse. Det fortæller Danske Spil i en pressemeddelelse.

- Det er meget sjældent, at nogen rammer et sådan vanvidsodds. Det var jo et helt vildt comeback af Danmark, som gjorde disse Oddset-spillere rige, og stort tillykke skal der lyde herfra, siger Peter Emmike Rasmussen, som er oddsansvarlig i Danske Spil.

Man siger normalt 'huset altid vinder', når det kommer til spil og odds. Tirsdag aften var dog en undtagelse.

Danske Spil kunne nemlig registrere et tab på hele fem millioner kroner efter gårsdagens landsholdsgambling.

