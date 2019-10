Trekantsdrama: Konens kritik ødelagde alt

Manchester City-keeper Claudio Bravo og Barcelona-midtbane Arturo Vidal er to af Chiles største fodboldnavne, men de er bestemt ikke bedste venner.

De har netop været til første landsholdssamling sammen i to år, men luften mellem dem er iskold, siden Bravos kone langede ud efter Vidal i forbindelse med den missede kvalifikation til VM 2018.

- Jeg ville løse det her under fire øjne, da det skete, men Bravo lyttede ikke, og vi har ikke talt om det siden, siger Vidal i et interview med El Mercurio.

Bravo trøster Vidal i 2017. Nu er luften kold. Foto: Pavel Golovkin/Ritzau Scanpix

Igen i 2017 - dengang alt var godt. Foto: Pavel Golovkin/Ritzau Scanpix

- Vi talte ikke med hinanden under denne her landsholdssamling. En af os må tage første skridt og bryde tavsheden, men jeg gjorde det ikke.

- Vi er ikke venner og kommer heller aldrig til at blive det. Men det vigtigste er at fokusere på at hjælpe holdet, siger Vidal.

Chile, der ellers har vundet Copa América i både 2015 og 2016, missede VM-kvalifikationen definitivt, da de tabte 0-3 mod Brasilien, og dengang var Bravos kone Carla Pardo skarp i sin kritik.

- Når man tager landsholdstøjen på, må man vise professionalisme. Majoriteten af landsholdet knoklede som æsler, mens andre gik ud og festede og blev så fulde, at de ikke engang kom til træning, skrev hun på Instagram.

Vidal har tidligere været grebet for spritkørsel. Efter den mislykkede VM-kvalifikation meldte han fra til landsholdet, men nu er han altså tilbage.

Bravo og konen støtter hinanden

