Trods brud i ansigtet: Stjernen klar mod Danmark

Godt nyt for neutrale fodboldfans og Belgien – skidt nyt for Kasper Hjulmand og Danmark. Kevin De Bruyne bliver efter alt at dømme klar til at spille mod Danmark 17. juni i Parken, selv om den virtuose playmaker fik en ordentlig tysk skulder i smasken, næsebrud og et andet mindre knoglebrud omkring øjet.

Den 29-årige midtbanestrateg måtte gå ud af Champions League-finalen efter et voldsomt sammenstød med Antonio Rüdiger, der – kan man vist roligt sige – gav belgieren en kold skulder.

Den 190 cm høje tysker slap med gult. Han burde ifølge manges opfattelse have set rødt for forseelsen, som han dog har undskyldt efterfølgende.

Antonio Rüdiger valgte også at få ondt, da han havde vædret Kevin de Bruyne. Det reddede muligvis tyskeren fra et rødt kort. Foto: David Ramos/Reuters/Ritzau Scanpix

Men fra den belgiske EM-lejr toner munter og optimistiske meldinger denne tirsdag al den stund, at Kevin De Bruyne slipper for et møde med kirurgen og afhængigt af helingsprocessen forventes at blive EM-klar.

Kevin de Bruyne måtte forlade banen med knoglebrud i ansigtet efter tyskerens hårde skulder. Foto: Susana Vera/AFP/Ritzau Scanpix

Muligvis ikke fra start, hvor Belgien tørner ind i Rusland, men efter alt at dømme er orkesterlederen klar til at trylle mod Danmark om godt to uger.

Det er i hvert fald meldingen fra landstræner Roberto Martinez, der på en pressekonference har meldt ud, at Kevin De Bruyne støder til EM-lejren allerede mandag.

Søndag sender Ekstra Bladet eksklusivt boksebraget mellem Floyd Mayweather og Logan Paul. Bliver det til bøllebank, sensationelt nederlag eller ren skandale? SE MED HER (PLUS+)