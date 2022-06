Trods dødspulje: Optimismen er stor i truppen

Sanne Troelsgaard og Lars Søndergaard erkender begge to, at det ikke bliver nemt at spille sig videre fra den indledende gruppe ved EM, men understreger at avancement langt fra er umuligt

Tyskland, Spanien og Finland.

Det er nationerne, det danske kvindelandshold skal møde i det indledende gruppespil ved EM-slutrunden i England.

En gruppe, der på papiret er blevet udpeget som en regulær dødsgruppe, hvor Danmark er det hold, der om nogen kan drille Tyskland og Spanien.

Nemt bliver det under ingen omstændigheder, men den rutinerede landsholdspiller Sanne Troelsgaard, der spillede sin første slutrunde i 2009 tager tingene en ad gangen.

- Vi ved godt, at det er en sværere pulje, vi er i denne gang i forhold til sidst, og det er derfor vi er i 'pre-camp', vi træner og træner rigtig hårdt, siger Troelsgaard og fortsætter.

- Vi skal komme godt fra start, hvis vi skal videre fra den pulje. Lige nu er der god stemning og stor tro på tingene i truppen, og lige nu tænker jeg ikke på, at vi er havnet i dødsplujen, jeg tænker på, at vi skal møde Tyskland i den første kamp.

Sanne Troelsgaard er med sine 33-år truppens ældste spiller og har spillet 158 landskampe. Dermed er hun den spiller med næstflest landskampe gennem historien på det kvindelige landshold.

Artiklen fortsætter under billedet...

Lars Søndergaard er glad for holdets to forberedelseskampe frem mod slutrunden. Foto: Lars Poulsen

- Det bliver marginalerne

Den danske landstræner Lars Søndergaard havde ligesom mange andre danskere håbet på en lidt lettere gruppe.

Sådan skulle det dog ikke gå, og landstræneren understreger nu, at fokus ligger på dem selv.

- Det er dødens gruppe. Der er ét hold, der i hvert fald ryger ud, som godt kunne have klaret sig langt, men nu har vi vendt os til tanken, og vi forbereder os.

- Vi kigger meget på os selv. Vi skal gå på banen og turde at spille vores eget spil. Det bliver marginalerne, der afgører den her gruppe, sagde Lars Søndergaard til Ekstra Bladet forud for onsdagens træningspas i Helsingør.

Før EM-slutrunden løber af stablen, har landsholdet to testkampe mod henholdsvis Brasilien og Norge. Nogle kampe som landstræneren har en klar plan for, hvad de skal bruges på.

- Holdet skal spilles sammen, holdet skal spilles op i tempo med bold, relationerne skal sidde i skabet, og så skal vi møde to hold, der ligger over os på verdensranglisten, og det betyder, at vi nærmer os de hold, vi skal møde til EM-slutrunden.

Danmark møder fredag Brasilien i holdets første kamp nogensinde i Parken. Der er i skrivende stund blevet solgt over 20.000 billetter til kampen.