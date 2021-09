Trods forbedring: Danske fans smidt ud af Parken

Op til onsdagens VM-kvalifikationskamp mod Skotland opfordrede DBU til, at tilskuerne ikke skulle kaste med øl, når de jublede over landsholdet.

DBU fik flere bøder af UEFA efter sommerens EM-slutrunde, netop fordi at fansene havde svært at holde på de dyre dråber, når de var begejstret.

Kommunikationschef for DBU, Jakob Høyer, fortæller, at fansene havde taget DBU's opfordring til sig, og der blev ikke kastet med lige så mange øl, som tilfældet var under slutrunden.

- Det var markant færre, end vi plejer. I sommer under EM-kampene var der flere hundrede ølkast, og det gav os en bøde på 400.000 kroner, som blandt går ud over det arbejde, vi gerne vil lave med fans for at skabe en fed oplevelse omkring landskampene.

Få fans blev bedt om at forlade Parken, efter at de kastede med øl til landskampen mod Skotland. Foto: Mads Claus Ramussen/Ritzau Scanpix

Vil gerne takke fansene

Selvom det gik bedre onsdag aften, var der nogle få fans, der katapulterede alkohol ud over tribunerne, og Jakob Høyer fortæller, at nogle tilskuere blev bedt om at forlade Parken på grund af ølkast.

- Selvom ethvert ølkast er et ølkast for meget, fordi folk får dem i hovederne eller ned af ryggen, så synes vi det er et stort fremskridt

- Vi vil gerne takke fans, men også sige, at nu skal vi have de sidste ølkast væk, fordi det er totalt uacceptabelt, at man ikke kan gå til fodbold uden at risikere at få et eller andet ølkrus i hovedet, siger Høyer

Han vil ikke fortælle hvor mange, der blev bedt om at forlade Parken på grund af ølkast, men at der er tale om få tilskuere.

Landsholdet skal lørdag spille næste kamp i VM-kvalifikationen, når Kasper Hjulmands tropper gæster Færøerne.