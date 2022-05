Trods heftige rygter: Derfor blev det ikke FCK

Andreas Skov Olsen blev i januar rygtet til FC København flere gange, men en retur til Superligaen var reelt aldrig en mulighed for den danske landsholdsprofil, der netop har vundet det belgiske mesterskab efter et forrygende forår i Club Brugge.

- På papiret var det nok en mulighed, men for mig personligt var det ikke. For jeg tænkte ikke, at det var det rigtige step for mig. Jeg har været hjemme i Superligaen og bevise, at jeg kunne være der. Så for mig handlede det bare om at tage det næste skridt i min karriere, for igen at kunne tage et skridt op. Og der følte jeg ikke, at det skulle være FCK lige der, siger Andreas Skov Olsen således til Tipsbladet.

Ifølge kantspilleren er den belgiske liga således også på et lidt højere niveau end den danske.

- Nu er det jo noget tid siden, at jeg har spillet i Superligaen. Jeg synes også, at der er et godt niveau i Superligaen. Den belgiske liga er også god. Der er selvfølgelig nogle hold, som ikke er så gode. Men alt i alt en otte-ti hold, der er rigtig gode. Der er nogle fede kampe, som man får meget ud af. Der er et godt tempo. Og jeg tror, at tempoet er lidt højere der, end det er i Superligaen.

Kan du godt lide at føle dig som en topspiller på et tophold i en lidt mindre liga, i stedet for at være en lidt mindre vigtig spiller på et midterhold i en større liga som Serie A?

- Ja, det kan jeg helt sikkert. Jeg kan godt lide at føle mig vigtig og vide, at jeg kan gøre en forskel. Og det føler jeg, at jeg kan, der hvor jeg er nu. Hvor jeg i Bologna var meget en rotationsspiller og ikke rigtig havde den store indflydelse som sådan, desværre.

- Så ja, det nyder jeg rigtig godt af. Jeg kan godt lide, at der er pres på, og at jeg skal ud og bevise noget. At folk regner med, at jeg kan være med til at afgøre kampe, siger Andreas Skov Olsen.

Andreas Skov Olsen i selskab med Robert Skov. Foto: Jens Dresling

Den tidligere FC Nordsjælland-spiller håber også på, at han med skiftet fra italiensk til belgisk fodbold har forbedret sine egne chancer på landsholdet forud for VM i Qatar.

- Ja, det håber jeg selvfølgelig. Som det er blevet sagt så mange gange før, så handler det om at stå skarpest muligt. Og det kan godt være svært, hvis man er inde og ude af et hold hele tiden. Så jeg håber, at jeg kan blive ved med at spille hver uge og præstere godt, siger Andreas Skov Olsen.

Andreas Skov Olsen fik ikke den store spilletid under EM-slutrunden, hvor den 22-årige dansker måtte nøjes med indhop mod Finland og Belgien. Og Andreas Skov Olsen vil derfor heller ikke lægge skjul på, at han nu kigger frem mod VM med en endnu større sult.

- Ja, selvfølgelig, det har jeg da helt sikkert. Det bliver en kæmpe oplevelse. Og jeg håber da også, at jeg kan bidrage og først og fremmest være med, ikke? Så ja, jeg tror, at det er det, som mange af os går og arbejder på. Vi har den slutrunde i tankerne, siger Andreas Skov Olsen.

Andreas Skov Olsen er noteret for seks mål i sine 17 kampe for Club Brugge.