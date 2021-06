Trods nederlag: Sådan går Danmark videre

Nul point med en kamp igen er ikke just det bedste udgangspunkt for avancement til EM-1/8-finalerne.

Alligevel er det faktisk et ganske sandsynligt scenarie. Og hvorfor nu det?

Jo, for som tingene mager sig i Gruppe B, kan danskerne faktisk fortsat nå andenpladsen eller alternativt gå videre på en tredjeplads.

Her er scenarierne:

Finland tager point mod Belgien

Med det resultat skal Danmark vinde over Rusland og dermed ende på gruppens tredjeplads. Og da det er de fire bedste treere, der går videre, skal der også helst godt med mål på kontoen.

Ved seneste EM i 2016 gik to hold videre med tre point - deres måldifference var 0, mens de to, der ikke gik videre, begge også havde tre point og en difference på -2 (som Danmark har lige nu).

Finland taber til Belgien

Her bliver det interessant - for flere af UEFA's tiebreak-regler i EM-regelbogens artikel 20 kan komme i spil.

Alt forudsætter dog en dansk sejr over Rusland. Skulle den blive på 1-0, har vi den pudsige situation, at tre hold ligger á point. Sker det, kigger man på, hvem der har flest point i de tre holds indbyrdes opgør. Her er alle lige.

Næste tiebreak er måldifference i indbyrdes kampe - den er også lige. Og det er næste tiebreak, flest mål i indbyrdes kamp, også.

Derfor går man videre til fjerde tiebreaker, der er måldifference i hele gruppen. Da forudsætningen er, at Danmark vinder 1-0 over Rusland, ender Danmark på -1, mens russerne ender på -3, så Danmark er dermed sikret mindst en tredjeplads.

Det kan dog også blive til en andenplads, hvis Finland taber med mere end et mål til Belgien og altså får en dårligere samlet måldifference end Danmark. Eller at Finland taber med præcis 1-0.

Gør de det, ender Danmark og Finland begge med måldifferencen -1 - og så kommer næste tiebreaker i spil: Flest mål scoret i gruppen. Der vil Danmark have scoret to, mens Finland blot har lavet det ene mod Danmark.

Det bliver vildere endnu, hvis Finland taber 2-1. For så vil de to have scoret lige mange mål. Så skal man i stedet kigge på, hvem der har flest sejre - og der har begge hold en.

Derfor kan det blive Fair Play-kontoen, der afgør det. Færrest disciplinær-point resulterer i avancement. Her har finnerne aktuelt fire gule kort, mens Danmark har tre.

Skulle de også her ende ens, vil det blive placeringen i kvalifikationsgruppen, der er afgørende - og her er danskerne bedst.

Danskerne kan dog snuppe andenpladsen ved blot at vinde og score flere mål end Finland eller mere simpelt: At vinde med to mål eller flere over Rusland.

