Trods rødt kort rykker Finland tættere på VM med udesejr

Finland holdt lørdag liv i drømmen om at kvalificere sig til VM i Qatar.

Med en 3-1-sejr på udebane over Bosnien-Hercegovina rykker Finland op på andenpladsen i sin VM-kvalifikationsgruppe, der giver en plads i playoff-kampene om VM-billetter.

Teemu Pukki og co. har nu 11 point med én kamp tilbage, mens Ukraine og Bosnien-Hercegovina, der møder hinanden i sidste kamp, følger efter på ni og syv point. Finlands afgørende kamp er mod Frankrig tirsdag, som kan kvalificere sig direkte til VM med en sejr over Kasakhstan lørdag aften.

Sejren over Bosnien-Hercegovina kom efter en livlig første halvleg, hvor Finland formåede at brænde et straffespark, score og få rødt kort inden for 12 minutter.

Chancen fra pletten fik Finland efter 25 minutter, da en bosnisk spiller blokerede et langskud med hånden. Men stjernen Teemu Pukki skød lige i målmandens højde, der nemt kunne parere.

Blot fire minutter efter var alt godt igen, da angrebskollegaen Mikael Forss scorede efter assist fra Pukki. Han kom til baglinjen i feltet efter flot bandespil med en holdkammerat og lagde bolden ind til Forss.

Finland måtte dog alligevel gå bekymret til pause, da Jukka Raitala blev udvist efter 36 minutter. Han stoppede et angreb i Bosnien-Hercegovinas venstre side med en tackling bag fra.

Derefter pressede hjemmeholdet på, men fem minutter inde i anden halvleg var finnerne kølige, da Robin Lod bragede 2-0-målet ind. Det skete efter vågent forarbejde af Pukki. Han holdt en bold i live, som en bosnisk forsvarsspiller troede han kunne skærme ud til målspark.

Med 20 minutter tilbage på uret kom Bosniens reducering endelig, da indskiftede Luka Menalo stak foden frem ved nærmeste stolpe efter et frispark.

Det bosniske håb varede tre minutter, inden Daniel O'Shaughnessy dukkede op efter et finsk frispark og let sparkede bolden i mål til slutresultatet 3-1.

De ti andenpladser i VM-kvalifikationsgrupperne spiller sammen med to Nations League-gruppevindere om tre pladser til VM i Qatar næste år.