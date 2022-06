Trods sejr: To dumper med et brag!

WIEN (Ekstra Bladet): Danmark fik endnu en meriterende sejr på udebane. Denne gang gik det ud over Østrig.

Der var dog mindst lige så mange dårlige svar som gode for Kasper Hjulmand, der må erkende, at han har rustne folk i offensiven såvel som defensiven. Det var ikke nogen køn sejr!

Både Yussuf Poulsen og Martin Braithwaite leverede de dårligste indsatser i Wien, mens Pierre-Emile Højbjerg forsatte sin ustoppelige stime.

Se Ekstra Bladets vurdering af Danmarks indsats mod Østrig her:

Kasper Schmeichel Målmand 2 Lige bestået Var ikke uden skyld i Schlagers udligning, da hans forsøg på clearing var for nonchelant. Boksede forbi bolden i slutfasen og var ved at koste sejren. Foto: Anders Kjærbye/DBU Joachim Andersen Midterforsvarer 2 Lige bestået For kort tilbagelægning til Kasper Schmeichel ved Xaver Schlagers udligning. Blev overløbet af Arnautovic i anden halveg, da østrigeren ramte stolpen. Foto: Anders Kjærbye/DBU Jannik Vestergaard Midterforsvarer 4 God Solid i sine indgreb og havde godt fat i Sasa Kalajdzic. Løb tør for krudt i anden halvleg. Tænk sig, hvis Vestergaard får fast spilletid i efteråret ... Foto: Anders Kjærbye/DBU Victor Nelsson Midterforsvarer 4 God Spillede en rigtig fin kamp i tremandsforsvaret og var vigtig, da det hele brændte på i en periode, da Arnautovic rev Danmark fra hinanden. Foto: Anders Kjærbye/DBU Rasmus Nissen Kristensen Wingback 4 God Endnu en god landskamp fra wingbacken, der strøg frem og tilbage i sin højre side. Ligner en mand, Hjulmand kan regne med til VM. Klar til en større adresse end Salzburg. Foto: Anders Kjærbye/DBU Pierre-Emile Højbjerg Central midtbane 5 Super Danmarks bedste! Alt fungerer for midtbanedynamoen for tiden. Selv sidemandens opgaver løser han. Krydrede indsatsen med føringsmålet. Foto: Anders Kjærbye/DBU Mathias Jensen Central midtbane 2 Lige bestået Greb ikke chancen i en af sine sjældne startere fro Danmark. ALT for mange boldtab og fejlafleveringer fra Brentford-spilleren. Foto: Anders Kjærbye/DBU Joakim Mæhle Wingback 2 Lige bestået Det er længe siden, Joakim Mæhle har spillet en dårlig landskamp. Det gjorde han i Wien. Virkede træt og blev overspillet for nemt i defensiven. Foto: Anders Kjærbye/DBU Christian Eriksen Offensiv midtbane 3 Pengene værd Startede godt i smørhullet, men manglede timing med Poulsen og Braithwaite. Glimt af klasse og havde et tordnende stolpeskud med 20 minutter igen. Foto: Anders Kjærbye/DBU Martin Braithwaite Angriber 1 Ringe Var lige præcis så rusten og anonym, som man kunne frygte efter en sæson stort set uden spilletid. En forspildt chance for at bringe sig helt ind i landsholdsvarmen igen. Foto: Anders Kjærbye/DBU Yussuf Poulsen Angriber 1 Ringe Han smed så mange bolde væk, at man skulle tro, hans fødder var lavet af spånplader. Brændte en friløber med en svag afslutning. Ærgerlig indsats. Foto: Anders Kjærbye/DBU Andreas Cornelius Angriber 3 Pengene værd Ikke samme impact som i Paris. Det siger sig selv. Men Cornelius er god til at holde på bolden, og han gav Danmark pauser fra Østrigs pres i anden halvleg. Foto: Anders Kjærbye/DBU Andreas Skov Olsen Kantspiller 3 Pengene værd Viste i glimt farligheden med sin fart. Var tæt på på at hamre en kontrachance ind. Foto: Anders Kjærbye/DBU Mikkel Damsgaard Kantspiller 4 God Godt indhop af Mikkel Damsgaard igen. Hans opfindsomhed skaber meget i offensiven, og han banker på til en plads i startopstillingen. Foto: Anders Kjærbye/DBU Jens Stryger Larsen Wingback 4 God Velkommen tilbage, Jens Styger! Spillede sin første fodboldkamp i 218 dage og leverede sejrsmålet med et smut skud fra sin backposition. Foto: Anders Kjærbye Thomas Delaney Central midtbane Uden for bedømmelse Fik de sidste ti minutter. Foto: Anders Kjærbye/DBU Kasper Hjulmand Træner 4 God Ramte forbi med Poulsen og Braithwaite i startopstillingen. Også Mathias Jensen. Skiftede resolut og ændrede kampen. En sejr i Wien er ikke at rynke på næsen over uanset hvordan den kom i hus. Foto: Anders Kjærbye/DBU Vis mere Vis mindre

