Troede det var slut i ambulancen

Mens det meste af fodboldverdenen åndede lettet op over meldingen om, at Christian Eriksen var vågnet og i en stabil tilstand, rystede hovedpersonen selv på hovedet i en ambulance et sted mellem Parken og Rigshospitalet.

For det var netop gået op for ham, at han havde været død i tre-fire minutter.

Og det fik ham til at drage en ubehagelig konklusion, fortæller han i interview med DR Sportens Andreas Kraul.

- I ambulancen tænkte jeg 'behold mine støvler, det er slut, jeg spiller ikke mere'. Det sagde jeg også til min forlovede, Sabrina: 'Jeg spiller ikke mere, det tror jeg ikke på, siger Christian Eriksen.

Du kan se hele interviewet her

Ambulancen stormede mod Riget et par minutter derfra, og det gik så stærkt, at det irriterede Eriksen.

- Hvorfor fanden skulle vi køre så hurtigt, jeg bliver jo svimmel. For man ligger der og tænker ’slap nu af’, siger han og griner om det bizarre i situationen.

Christian Eriksen tog en selfie på hospitalet, han smed på Instagram tre dage efter kollapset. Privatfoto

Siden fulgte prøver og tests og flere prøver og flere tests på hospitalet, inden Eriksen fik indopereret i hjertestarter.

Læs også: Christian sender hilsen fra Rigshospitalet

Han blev udskrevet, besøgte landsholdet i Helsingør og har dag for dag forsøgt at genoptage sit liv fra tidligere.

Læs også: Eriksen fortsætter karrieren: Jeg vil til VM i Qatar

Dét i takt med, at det kom frem, at man ikke må spille med en indopereret hjertestarter i italiensk fodbold, hvor han er på kontrakt med FC Inter. Derfor er han netop nu i færd med at finde sig en ny arbejdsgiver i et andet land.

For karrieren er ikke slut for den nu 29-årige stjerne. Og derfor vil han nu endelig også gerne sætte ord på situationen.

- Jeg ville ikke lave et interview, der var halvt og ikke komme med hele historien og så lave et opfølgende interview, så jeg tænkte, at jeg ville vente, til der kom en afklaring på, om jeg kan spille fodbold, forklarer han.

Eriksen-interview går verden rundt

Premier League er Eriksens store plan

Hjulmand tror på comeback til Eriksen