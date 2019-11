Trøje-kiks: Nægter at spille i ny EM-dragt

Der har sjældent været de helt store svipsere med de danske landsholdstrøjer. De er typisk lavet efter klassisk opskrift med Dannebrogs farver i mere eller mindre dominerende afskygninger. En sammensætning af rød og hvid, og så kan rækkefølgen være nok så ligegyldig.

Det er ikke tilfældet for det russiske landshold. Deres flag har hele tre farver, så der er mere at jonglere med for Adidas, som laver trøjerne for det store land mod øst.

I denne omgang kunne det tyde på, at Adidas har fået farverne galt i halsen, for selvom de har fået alle de korrekte farver med, så er de kommet i en rækkefølge, der leder tankerne hen på det serbiske flag. På den nye trøje er farvekombination hvid-blå-rød blevet erstattet af rød-blå-hvid.

De kiksede trøjer vil potentielt gøre sig som et fint samlerobjekt, da de højst sandsynligt aldrig vil blive taget i brug. Foto: Kirill Kudryavtse/Ritzau Scanpix

Foto: Kirill Kudryavtsev/Ritzau Scanpix

Derfor nægter den stolte nation at stille op i deres nye trøjer.

- I de kommende kampe, vil det russiske landshold fortsætte med at spille i den dragt, de begyndte kvalifikationen i, siger det russiske fodboldforbund til AFP.

Derfor var Rusland iklædt deres gamle dragter, da de lørdag måtte se sig slået af 4-1 på hjemmebane af Eden Hazard og Kevin De Bruynes Belgien.

Russerne overlever nok nederlaget, da de allerede er kvalificeret til EM-slutrunden næste sommer, og højst sandsynligt vil kunne iklæde sig nogle helt andre dragter til den tid.

Skulle det dog glippe, så har russernes landstræner, Stanislav Cherchisov, fundet en alternativ metode, hvorpå det russiske flag vil være repræsenteret i tilfælde af, at de skulle være nødsaget til at gøre brug af de kasserede trøjer.

- Når fans støtter holdet ved at klappe med armene i vejret, så vil man tydeligt kunne se det russiske flag på ærmerne, siger landstræneren med henvisning til, at farverne i omvendt rækkefølge ville udgøre nationens farver.

Drama efter ternet flag: Flået af podiet

Åge kan vælge og vrage

Se også: Guldregn over danske CS-hajer i USA

Se også: Ronaldo til EM: Men må vente på mål-jubilæum