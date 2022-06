Troelsgaard: Det var på tide

Sanne Troelsgaard var rørt til tårer over publikums fremmøde, men synes også, det var på tide, at kvinderne fik lov at spille i Parken

Tårerne pressede sig på hos bundrutinerede Sanne Troelsgaard, da de danske kvinder gik ind i Parken for første gang nogensinde - og igen da de mere end 21.000 tilskuere skrålede med på nationalsangen.

Den 33-årige midtbanespiller har 165 landskampe og 14 år bag sig på det danske landshold, så hun synes også, det var på tide, at hun fik lov.

- Det er på tide, vil jeg sige, at jeg kommer ind i Parken og spiller for mit land. Jeg synes, vi er det værd. Dansk kvindefodbold fortjener at få sådan en følelse.

Hele 21.542 tilskuere var til stede i Parken, da Danmark slog Brasilien med 2-1. Foto: Lars Poulsen

- Du siger, det er på tide. Har de været for længe om at give jer lov?

- Ja, det synes jeg faktisk. Men nu har vi prøvet det, og jeg synes ikke, det skal være en engangsforestilling.

- Vi er glade for Viborg Stadion, og vi ved, det er vores hjemmebane. Men vi har også hørt, at nogle københavnere gerne vil have os herover, og det lykkedes heldigvis i aften. Det har vi ønsket de seneste år, lød det fra Sanne Troelsgaard, der ikke tøvede med at skubbe fredagens oplevelse op på siden af EM-finalen i 2017.

Sanne Troelsgaard er lykkelig for endelig at spille med det danske landshold i Parken. Foto: Lars Poulsen

Landstræner Lars Søndergaard løftede lidt af sløret for, hvordan kampen i Parken kom i stand.

- For et par år siden sagde jeg til Peter Møller: 'Peter, tror du ikke, det er muligt, hvis vi kvalificerer os til EM, at vi kan gøre noget for at spille i Parken'. Der skulle noget ekstraordinært til, for vi skulle jo ikke ind og spille for 2000. Så med hjælp fra ham er det lykkes, fortalte Lars Søndergaard, der også havde roser til resten af DBU for at stable kampen på benene.

Lars Søndergaard glædede sig også over, at udskældte Nadia Nadim slap for alt for mange buhråb, da hun kom på banen med en halv time tilbage af kampen.

- Jeg havde ikke forventet en buhen af hende. Uanset hvad, så har det også været et pres for hende. Hun var nervøs i dag - også for at skulle ind. Hun har været ydmyg, så jeg under hende, at der kommer lidt solstrålehistorie ud af det, lød det med henvisning til oplægget i overtiden.

