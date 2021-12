Tror Eriksen er færdig med topfodbold

Christian Eriksen og Inter er gået hver til sit, og vejen er dermed banet for, at den danske midtbanestjerne kan gøre comeback til fodbolden.

Den hjertestarter, som han fik indopereret efter sit kollaps i Parken i sommer, betød, at han ikke måtte spille i Serie A, men døren er åben andre steder.

29-årige Christian Eriksen genoptræner, og som hans agent, Martin Schoots, sagde til Ekstra Bladet tidligere på ugen, er der 'ingen grund til ikke at drømme eller håbe.'

Det er stadig uvist, hvad fremtiden byder på for den nu tidligere Inter-spiller.

Eriksen har fortsat ikke fortalt, om han fortsætter karrieren, men ifølge en norsk kardiolog og idrætsmediciner skal man passe på med at være for optimistisk.

Erik Solberg tror således ikke på, at Christian Eriksen har en fremtid inden for topfodbold.

Det siger han i en artikel i norske Dagbladet, hvor han oplister en lang række grunde, der samlet set får ham til at ende på konklusionen, at Eriksen ikke kommer til at spille fodbold på højeste niveau igen.

Solberg understreger i artiklen, at han ikke kender Eriksens situation helt ned i detaljen, men der er en række faktorer, der alligevel får ham til at ende på et nej.

En ting er, at Serie A er lukket land, noget andet er lægernes vurdering.

- Det er risiko for stød mod brystet og pacemakeren samt pacemaker-ledningen, siger Erik Solberg til Dagbladet.

Han peger også på, at eventuelle medikamenter kan medføre vanskeligheder.

- For eksempel er der en blødningsrisiko ved stød mod brystet, hvis han bruger blodfortyndende medicin. Det ved vi ikke, men det er noget, vi må tage med i betragtning, siger den norske kardiolog og nævner også, at klubber kan være skræmt over, hvad der er sket.

- Hvad er risikoen for, at det sker igen, og hvordan vil det påvirke, hvilke chancer man tager? Jeg tror, at summen af alt dette gør, at han ikke komme til at spille topfodbold igen, lyder dommen fra Erik Solberg.

Han siger, at når tilsyneladende helt friske og sunde sportsfolk under 35 år pludselig falder om, så er en medfødt hjertefejl den hyppigste årsag.

Det hører heldigvis til de absolutte sjældenheder, at det sker, men ifølge Solberg kan hård træning i meget sjældne tilfælde udløse et hjertestop hos disse personer.

- Topidrætsudøvere har en relativt øget risiko for at få hjertestop sammenlignet med ikke-idrætsudøvere.

- Den absolutte risiko er imidlertid meget lav. Det er yderst sjældent, og der er ingen tvivl om, at det er godt at dyrke idræt, siger Erik Solberg til Dagbladet.

Christian Eriksen har ikke spillet fodbold, siden han 12. juni faldt om i Parken under Danmarks EM-opgør mod Finland.

Han har de seneste måneder genoptrænet og har blandt andet været en tur forbi barndomsklubben OB's baner.

Eriksens agent, Martin Schoots, fortalte lørdag, at han havde modtaget flere henvendelser fra interesserede klubber,

- Der er allerede fire klubber, der har bedt om information om Christians situation, sagde han til Ekstra Bladet.

