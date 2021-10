Tror på direkte VM-billet: Vi kan slå hvem som helst

Det norske fodboldlandshold leverede fredag aften en imponerende præstation, da holdet spillede 1-1 ude mod Tyrkiet i VM-kvalifikationen.

Resultatet betyder, at Norge stadig kan nå at snuppe den direkte VM-billet i gruppe G, hvis holdet vinder de sidste tre kampe over Montenegro, Letland og Holland.

Og troen på, at det skal lykkes Norge at kvalificere sig til sit første VM siden 1998, er kun blevet større efter kampen mod Tyrkiet.

Det siger angriber Kristian Thorstvedt efter opgøret.

- Vi ved, at vi har et godt hold med gode spillere og en god træner. På vores bedste dage kan vi slå hvem som helst.

- Håbet om VM lever, helt klart. Det er ganske enkelt. Vi skal vinde resten af kampene for at få førstepladsen, siger den 22-årige nordmand.

Kristian Thorstvedt (yderst til højre) jubler over sin udlignende scoring mod Tyrkiet. Foto: Ozan Kose/Ritzau Scanpix

Norge måtte mod Tyrkiet undvære en række af sine bedste spillere som superstjernen Erling Haaland og spillere som Alexander Sørloth, Joshua King og Sander Berge.

Derfor havde landstræner Ståle Solbakken overraskende valgt at starte med Kristian Thorstvedt helt i front, selv om Genk-spilleren normalt gør sig på den offensive midtbane.

Thorstvedt takkede for tilliden ved at score det udlignende mål kort før pausen, og derfor var landstræneren selvsagt godt tilfreds med sit valg.

- Han var fantastisk som angriber. Så længe kræfterne holdt, gjorde han det hele tiden svært for dem, siger Solbakken efter kampen.

- Han var god i opspillet, god i duelspillet, og han havde endda nogle spurter, hvor han kom op i en hastighed, jeg ikke havde turde at drømme om.

Norge er to point efter Holland i gruppe G, mens Tyrkiet er to point efter nordmændene som nummer tre.

Det norske landshold møder mandag Montenegro på hjemmebane. Herefter venter endnu en hjemmekamp mod Letland i november efterfulgt af en mulig puljefinale mod Holland tre dage senere i Rotterdam.

Samtidig med Norge og Tyrkiets pointdelingen i Istanbul vandt Holland 1-0 på udebane over Letland.