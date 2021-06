Tror på ny magisk aften

Christian Nørgaard roser det danske publikum for at skabe en stemning ud over det sædvanlige og tror på en gentagelse mod Rusland

Christian Nørgaard er overbevist om, at de danske spillere er i stand til at kopiere præstationen mod Belgien - og at det danske publikum i Parken kan det samme.

- Vi viste, at hvis vi ikke er kommet os (over Christian Eriksens tragiske ulykke, red.), så er vi i hvert fald et sted, der gør, at vi kan præstere på et højt niveau.

- Vi spillede verdens bedste hold ud af banen i perioder af kampen. Jeg er sikker på, at vi mentalt er sted, hvor vi kan gå ind og levere samme præstation mandag, siger den tidligere Brøndby-mand, der lyser helt op, når talen faldt på oplevelsen i Parken torsdag aften.

Stemningen i Parken var enestående, da danske og belgiske fans hyldede Christian Eriksen. Foto: Lars Poulsen

Det er muligt, at der kun var 23.395 tilskuere i nationalarenaen, men det lød som et fyldt Parken gange med to-tre stykker.

- Danskerne formåede at skabe en stemning ud over det sædvanlige. Det var en magisk aften at opleve, og jeg tror, at det bliver noget lignende mandag, siger Christian Nørgaard.

Præmissen for Danmark er klar.

De skal vinde over Rusland og samtidig håbe på belgisk hjælp mod Finland. Russerne vil derimod efter alt at dømme snuppe andenpladsen med uafgjort.

Umiddelbart har Rusland en stor fordel, men rent mentalt forsøger Christian Nørgaard at vende situationen om.

- Jeg tror godt, at der kan være noget i, at vi er tvunget til at vinde den kamp, mens Rusland kan nøjes med et point.

- Det er ikke altid det fedeste at skulle ud og forsvare. Vi kan gå til angreb, fordi vi ved, at vi skal vinde, siger midtbanespilleren fra Brentford, der meget gerne vil udsætte sommerferien lidt endnu:

- Der er ingen i denne trup, der har lyst til, at det skal være slut. Vi føler, at slutrunden først lige er start.