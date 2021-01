Truer DBU: Løs det, ellers er det slut!

15. februar er skæringsdatoen.

Her skal det være løst, hvis Arbejdernes Landsbank skal stå på landsholdets trøjer sammen med Danske Spil, ellers stopper banken sit sponsorat med DBU.

DBU har reelt fået stolen for døren, selv om DBU er uden skyld i konflikten, der handler om en ny lov, hvor banker lige nu ikke må optræde reklamemæssigt i sammenhæng med spilleselskaber.

- Vi er nu nået til et punkt, hvor vi skal have en afklaring. 15. februar er vores skæringsdato.

- Hvis der er fundet en løsning, fortsætter vi, ellers stopper vi definitivt som hovedsponsor for fodboldlandsholdet, siger branding- og kommunikationsdirektør Peter Froulund til Ekstra Bladet.

Spar masser af penge: Tricket til den bedste sportspakke

Arbejdernes Landsbank har ikke stået på landsholdets trøjer i hele efteråret, fordi der er kommet en lov, hvor banker ikke må optræde i fællesskab med spilleselskaber. Den lov skal ændres inden 15. februar ellers stopper banken som hovedsponsor for DBU. Foto: Lars Poulsen.

Arbejdernes Landsbank, der er hovedsponsor i FC Midtjylland samt Vejle og blandt de større sponsorer i både Brøndby, AGF og FC Nordsjælland, kan ikke blive ved med at have et større millionbeløb reserveret til et sponsorat for fodboldlandsholdet.

- Både vi og DBU må videre. Vi mistede otte kampe i efteråret. Nu handler det om, at vi skal bruge vores penge på andre projekter, hvis ikke der politisk kommer en afklaring inden 15. februar, fastslår Peter Froulund.

Det er en ulykkelig situation, parterne er havnet i, fordi det er en konflikt, som Arbejdernes Landsbank ikke kan løse, mens DBU kan kun påvirke politikerne til at vise handlekraft på området.

Der er dog et lille håb om, at politikerne nu vil reagere.

Arbejdernes Landsbank har hovedsponsoratet på pause med DBU. Unionen forventer politisk vilje til at ændre loven, så banken kan fortsætte. Deadline er 15. februar. Foto: Lars Poulsen.

Tror på hurtig løsning

Hos DBU ærgrer kommunikationschef Jakob Høyer sig over, at hovedsponsor-aftalen med Arbejdernes Landsbank har været på pause hele efteråret, men han forventer faktisk, at tingene falder på plads.

- Vi har fuld forståelse for, at Arbejdernes Landsbank ønsker en afklaring nu. Det her spørgsmål er vigtigt at få afklaret hurtigst muligt, fordi det påvirker sponsorer i hele idrætsverdenen.

- Vi har tilkendegivelser fra de politiske aftalepartnere om, at der kommer en løsning. Vi har derfor stor forhåbning om, at der er en løsning på plads inden 15. februar, siger Jakob Høyer, kommunikationschef i DBU.

DBU på spanden: Aftale suspenderet på fjerde måned

Superligaen bløder: Nu kræver de kompensation

Topsponsor suspenderer DBU-aftale