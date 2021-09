Truer med VM-boykot

Aleksander Ceferin, præsident for Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA), har indtil nu ikke lagt skjul på, at han ikke er begejstret for tanken om et VM hvert andet år.

Torsdag understreger UEFA-præsidenten det så igen i et interview med den britiske avis The Times.

- Vi (UEFA, red.) kan beslutte ikke at spille. Så vidt jeg ved, har sydamerikanerne det på samme måde. Så held og lykke med den slags VM, siger Ceferin.

VM afholdes som bekendt hvert fjerde år, men i maj besluttede Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) på den årlige kongres at undersøge muligheden for at afholde det hvert andet år.

Men det kan UEFA altså slet ikke se idéen i.

- Jeg tror aldrig, det kommer til at ske, da det strider så meget mod de basale principper i fodbold, siger Aleksander Ceferin til The Times.

- At spille en månedlang turnering hver sommer er en dræber for spillerne. Hvis det er hvert andet år rammer det sammen med kvindernes VM og fodboldturneringen ved OL.

- VM har værdi, fordi det netop er hvert fjerde år. Man venter på det - ligesom med OL - og det er en kæmpe begivenhed. Jeg kan ikke se, at vores nationale forbund skulle støtte det (VM hvert andet år, red.).

FIFA har bedt den tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger kigge nærmere på den internationale fodboldkalender, og hvordan den kan optimeres. Det har altså ført til tanker om, at der skal afholdes en stor turnering hvert år, herunder VM hvert andet år.

