Trump raser: Går gennem helvede

Du skal ikke sige noget grimt om USA, hvis du er amerikaner.

Du skal end ikke tænke det, og du skal bare være glad, skal du.

Donald Trump vil gøre USA great igen, og så nytter det ikke noget, når Megan Rapinoe ligefrem ser glad ud, når hun har brændt et straffespark mod Sverige ved VM.

- Woke-kultur er lig med fiasko. Flot sparket, Megan. USA går gennem helvede, skriver den tidligere præsident på sit eget sociale medie, Truth Social i kølvandet på amerikanernes nedtur i 1/8-finalen.

Selvfølgelig slesk og sarkastisk, som kun få kan gøre det, men alligevel så udtalt, så selv hans egne vælgere nede sydpå fanger den.

Ikke fan

Trump er ikke Rapinoe-fan. Hun farver sit hår, hun er homoseksuel, hun er venstreorienteret og alle de ting i hele verden, Trump ikke er. Og som han ikke kan fordrage.

Og når anføreren for verdensmestrene så brænder et spark, der er stærkt medvirkende til, at USA ryger overraskende tidligt ud af turneringen, så går Trump fra orange til ild-rød.

Det perfekte symbol

- Det 'chokerende og fuldstændig uventede' nederlag til det amerikanske landshold er det perfekte symbol på, hvad der sker med vores engang store nation under forbryderen Joe Biden, skriver Trump.

At flere af spillerne heller ikke har sunget med på nationalmelodien under VM, må have ført til noget af det tætteste, Trump har været på en blodstyrtning. For mage til landsforræderi skal man da lede længe efter.

- Mange af vores spillere var åbenlyst kritiske overfor USA - intet andet land opførte sig på den måde. End ikke tæt på, skriver han med reference til dette.

At de undlod at synge med skyldes en protest mod de uretfærdigheder og den vold fra politiets side, som sorte og andre minoriteter er og har været udsat for. Bestemt ikke en ny sag, som kvindelandsholdet også selv har italesat og protesteret imod i årevis.

Men det gør ikke Trump mindre gal. Og da slet ikke, når de så taber.

Megan Rapinoe er en institution, en legende, i amerikansk fodbold. Hun er 38, og kampen mod Sverige var hendes sidste optræden for USA.