Truppen klar: Dansk landshold udtaget igen

Dansk Boldspil-Union (DBU) har udtaget 23 spillere til søndagens landskamp mod Wales.

Det er de samme 23 spillere, der tidligere er blevet udtaget, men endte med ikke at spille onsdagens kamp ude mod Slovakiet på grund af konflikten mellem DBU og Spillerforeningen.

Dermed er alle store stjerner med igen. Det tæller navne som Christian Eriksen, Kasper Schmeichel og Thomas Delaney.

Oprindeligt blev de 23 spillere udtaget mandag 20. august. De skulle have spillet testkampen onsdag ude mod Slovakiet.

Det endte de ikke med, da landsholdsspillerne og DBU ikke kunne blive enige om en ny aftale om vilkårene for at spille på landsholdet.

I stedet spillede 17 debutanter fra de lavere divisioner og rækker kampen for Danmark, som indkasserede et nederlag på 0-3.

Det traditionelle hold-foto bliver markant anderledes til Wales-kampen, hvor vikar-landsholdet er skiftet ud med de velkendte danske stjerner. Foto: Lars Poulsen

Torsdag vendte vikarlandsholdet retur fra Slovakiet, og det var i første omgang usikkert, hvem der skulle spille søndag hjemme mod Wales.

Men sent torsdag aften blev Spillerforeningen og DBU enige om en ny midlertidig aftale, der kunne sikre afvikling af Wales-kampen.

Der skal forhandles videre om en ny permanent landsholdsaftale, og DBU oplyser, at parterne mødes på mandag.

På grund af fodboldkonflikten skulle spillernes klubber angiveligt have ret til at nægte spillerne deltagelse på grund af forløbet op til kampen, hvor spillerne blandt andet ikke har haft adgang til behandling i en landsholdslejr.

Men DBU's elitechef, Kim Hallberg, forventer ikke, at det bliver et problem overhovedet.

- Der er noget jura i det, men jeg kan ikke forestille mig, at det bliver et problem. Jeg kan ikke se, hvilken interesse klubberne skulle have i at spærre spillerne, siger Kim Hallberg.

- Det er svært at spekulere i reglerne, da de ikke er lavet til situationer som denne, eller den vi havde til kampen i Slovakiet.

- Reglerne om frigivelse er lavet til, at klubberne kan planlægge, og det har de haft mulighed for her, fortsætter elitechefen.

DBU oplyser, at det er procedure, at man i forbindelse med en landsholdsudtagelse skriver en mail til alle de involverede klubber.

Kampen mod Wales spilles søndag aften klokken 18 i Aarhus. Det er Danmarks første kamp i Nations League-turneringen.

