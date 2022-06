Trygler Putin: Stop krigen

Den tidligere russiske landsholdsanfører Igor Denisov kritiserer krigen i Ukraine: - Måske bliver jeg slået ihjel for at sige det, men jeg siger min mening

Det er langt fra alle russere, der støtter præsident Putins krig mod Ukraine - men der er ikke mange, der tør sige det offentligt.

Det hænger naturligvis sammen med, at der i Rusland er blevet vedtaget en lov, der forbyder 'fake news' og offentlige ytringer, der miskrediterer Ruslands 'særlige militære operation' i Ukraine - her er strafferammen 15 år.

En af dem, der tør, er landets tidligere anfører på fodboldlandsholdet. Igor Denisov, der i sin aktive karriere faktisk var kendt for ikke at tale med journalister, er nemlig led og ked af krigen, og selvom han frygter for konsekvenserne, føler han ikke, at han skal holde sin mening for sig selv.

- De begivenheder er en katastrofe. Jeg ved ikke ... måske kommer jeg i fængsel eller bliver slået ihjel for at sige det, men jeg siger min mening, siger han i et interview med journalisten Nobel Arustamyan offentliggjort onsdag.

Vladimir Putin har fået en video tilsendt fra Igor Denisov, der trygler ham om at stoppe krigen. Foto: MIKHAIL METZEL/Ritzau Scanpix

Her afslører han også, at han har sendt Vladimir Putin en video, hvor Denisov trygler Putin om at stoppe krigen. Han har tilbudt videoen til nyhedsmedier i Rusland, men ingen vil bringe den.

- Jeg sagde endda til ham: 'Jeg er klar til at knæle foran dig'. Mig, en stolt mand. Det var allerede på krigens tredje eller fjerde dag. Jeg var klar til at knæle foran ham for at stoppe det.

- Det var ikke mere stolthed, for jeg havde allerede en idé om, hvor det bevægede sig hen, siger Denisov.

Videoen har tilsyneladende ikke gjort det store indtryk på Vladimir Putin, der jo altså ikke har indstillet sin krig mod nabolandet.

38-årige Igor Denisov var anfører på det russiske fodboldlandshold fra 2012 til 2016, og han havde en lang og succesrig karriere for Zenit St. Petersborg. Her var han med til at vinde UEFA Cup'en i 2008 - han scorede faktisk i finalen mod skotske Rangers - og han har tre gange vundet den russiske Premier League med klubben (og en gang med Lokomotiv Moskva).

