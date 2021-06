Tusinder har klaget over Eriksen-billeder

Mere end 6400 briter har klaget over BBC's billeder af Christian Eriksen, mens danskeren fik behandling for sit hjertestop

BBC fik stor kritik for at vise Christian Eriksen få behandling for sit hjertestop i EM-kampen mod Finland for 12 dage siden og måtte efterfølgende undskylde.

Nu viser det sig, at mere end 6400 briter har klaget til tv-stationen over, at man ikke klippede væk fra Eriksen i tide, da ulykken skete, oplyser BBC på sin hjemmeside.

Foto: Lars Poulsen

Ifølge Independent er det et de tv-øjeblikke i Storbritanniens historie, som flest har klaget over.

Ifølge nyhedsbureauet PA har helt præcist 6417 mennesker klaget over 'forstyrrende billeder af en spiller, der modtager behandling'.

BBC beklagede allerede samme dag, at man ikke klippede væk fra Christian Eriksen.

'Vi undskylder over for alle, der er blevet stødt af billederne i tv-sendingen. Optagelserne inde på stadion er kontrolleret af UEFA, som er leverandør, og så snart kampen blev udskudt, tog vi billederne af skærmen så hurtigt som muligt', lød det.

Også i Danmark var der kritik af tv-billederne i forbindelse med ulykken.

Her ærgrede Nordic Entertainment Gropus sportschef, Kim Mikkelsen, sig efterfølgende over, at man gik for tæt på, men sendte også skylden videre til UEFA.

- Vi synes, at UEFA lavede et worldfeed, som i nogle situationer gik for tæt på. Og da vi var på worldfeedet, kom de situationer ud på Viaplay. Set i bakspejlet ville vi gerne have undgået dette, skrev Kim Mikkelsen efter kampen.

- Men jeg vil ikke på nogen måde anklage mine kolleger for at have fejlet. De sad i en tilspidset situation og havde nogle forventninger til et worldfeed, som desværre ikke blev indfriet.

Christian Eriksen blev genoplivet på banen efter sit hjertestop og er efterfølgende blevet udskrevet fra Rigshospitalet efter et have fået indopereret en hjertestarter.