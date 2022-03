TV 2 betaler vildt beløb for Eriksen & co.

DBU mere end fordobler indtægten på landsholdet – scorer 110 mio. kr. om året – TV 2 skal betale 157,5 mio. kr. for rettighederne om året

Fodboldlandsholdet skifter kanal.

Når Nations League begynder 3. juni med udekampen mod Frankrig, har TV 2 overtaget rettighederne til landsholdet efter otte år hos Discovery.

Det betyder, at hele fodbold-Danmark i fremtiden kan følge landsholdet på TV 2.

TV 2 har sikret sig rettighederne frem til 2028. Altså for de kommende seks år.

Christian Eriksen og landsholdskammeraterne er et attraktivt tv-produkt. TV 2 betaler nu 157,5 mio. kr. om året for at vise landsholdets ti kampe. Foto: Anthon Unger.

Kilder med indsigt i den nye aftale taler om historiens dyreste tv-aftale for det danske landshold.

TV 2 betaler angiveligt 21 mio. euro (157,5 mio. kr.) om året for aftalen, der omfatter i niveauet ti landskampe.

Altså en samlet aftale til en værdi på 945 mio. kr., som TV 2 skal betale for at vise det danske landshold de kommende seks år.

Samtlige penge falder dog ikke ned i DBU’s pengetank.

Jesper Lindstrøm scorede sit første landskampmål mod Serbien. Der er en enorm hype omkring landsholdet, som DBU nu profiterer af med den nye tv-aftale med TV 2. Foto: Anthon Unger.

For DBU har – som tilfældet har været gennem en del år – valgt at lade UEFA, det europæiske fodboldforbund, tage sig af salget af tv-rettighederne.

Det betyder, at DBU allerede på forhånd var sikret et større millionbeløb, uanset hvor meget tv-kanalerne bød for rettighederne til fodboldlandsholdet.

Derved løb UEFA en risiko, men forbundet blev i det konkrete tilfælde også belønnet, fordi rettighederne indbragte væsentligt mere end DBU allerede var sikret.

Christian Eriksen efter sin scoring til 3-0 mod Serbien. Nu har TV 2 scoret landsholdet og sender fra juni og seks år frem til en samlet pris på 157,5 mio. kr. om året for rettighederne. Foto: Anthon Unger.

DBU’s formand, Jesper Møller bekræftede overfor Ekstra Bladet i forbindelse med repræsentantskabsmødet i begyndelsen af marts, at DBU får en andel på 660 mio. kr. via den nye tv-aftale med TV 2 over de kommende seks år. Altså et beløb på 110 mio. kr. om året.

Jesper Møller, der er DBU's formand, slog 6. marts fast, at DBU får en indtægt i niveauet 660 mio. kr. over de kommende seks år for den nye tv-aftale med TV 2. Foto: Claus Bonnerup.

Det er langt mere end en fordobling i forhold til den aftale, der har eksisteret med Discovery.

Tv-aftalen betyder samtidig, at UEFA faktisk belønnes med et beløb i niveauet 47 mio. kr. om året, fordi det var dem, der tog risikoen med at sikre DBU en pose penge upfront.

Frederik Lauesen, der er sportschef på TV 2, erkender, at landsholdet er en dyr rettighed.

- Jeg udtaler mig ikke om, hvad vi har betalt for landsholdet. Men det er klart et premium sportsprodukt, som vi har ønsket os længe.

Danskerne er vilde med Hjulmand, Eriksen og resten af landsholdet. Nu håber TV 2, at den hype kan fortsætte de kommende år, hvor tv-stationen har sat sig på rettighederne. Foto: Anthon Unger.

- Vi har naturligvis regnet på investeringen, inden vi har foretaget den. Om vi har betalt for meget for produktet, er nemmere at sige, når rettigheden udløber, siger Frederik Lauesen, der slår fast:

- Vores helt store opgave bliver at få landsholdet til at leve mere end de ti gange om året, hvor de spiller kampe. Vi skal forsøge at gøre landsholdet attraktive hele året, fastslår han.

Opgaven med at skabe det perfekte produkt er lagt i hænderne på Carsten Werge, der er fodboldredaktør på TV 2.

Der var jubel, smil og glæde i Parken. Det samme er tilfældet på Kvægtorvet, der fra 3. juni sender det danske landshold de kommende seks år. Foto: Anthon Unger.

- Vi har længe været i gang med forberedelserne og bestræber os på at gøre os umage.

- Vi vil bringe et frisk pust til landsholdsdækningen, men vi vil også bruge vores platforme til at lave programmer om landsholdet, siger Carsten Werge, der er fodboldredaktør på TV 2.

Det ligger til, at det bliver Thomas Kristensen og Morten Bruun, der skal kommentere de danske landskampe i fremtiden.

DR og TV 2 har i fællesskab købt rettighederne til EM i 2024 og 2028. Derudover har de også indgået partnerskab om rettighederne til VM i 2026.

De rettigheder er dog købt særskilt og er uden for den aftale, som TV 2 har lavet i forhold til landsholdsrettighederne fra 2022-2028.

