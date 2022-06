TV 2 smadrer konkurrenten

990 millioner kroner eller godt 165 millioner kroner om året.

Så meget betaler TV 2 for at vise landsholdets kvalifikations- og testkampe frem mod 2028.

Den første landskamp på TV 2 siden 2014 blev vist fredag, da Danmark slog Frankrig i Nations League.

Og seertallene er i den gode ende, hvis man sammenligner med Nations League-kampene fra 2020, hvor Discovery havde rettighederne.

Cirka 761.000 så med, da Danmark slog Frankrig, og cirka 828.000 da landsholdet spillede mod Østrig, på trods af at kampen blev udsat halvanden time.

Det giver et gennemsnit på lidt over 800.000 seere.

Strømmen gik på Ernst Happel Stadion i Wien, da Danmark skulle spille mod Østrig i Nations League mandag. Foto: Lars Poulsen

I de seks Nations League-kampe, Danmark spillede tilbage i efteråret 2020, var gennemsnittet på 414.000 seere.

Dermed har næsten dobbelt så mange mennesker set med, siden TV 2 overtog rettighederne, og det glæder Frederik Lauesen, der er Head of Sports på TV 2, men det overrasker ham ikke.

- Det er da dejligt, at seerne allerede har fundet ud af, at landsholdet nu spiller på TV 2, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg er jo egentlig ikke overrasket, for det er jo et eller andet sted derfor, vi har købt rettighederne. Det er, fordi vi mener, at TV 2 og landsholdet har samme mission, nemlig at samle så mange danskere som overhovedet muligt.

Og de høje seertal fra landskampene stemmer godt overens med, at flere danskere har adgang til TV 2 end Kanal 5, hvor der tidligere blev vist landskampe. Men Frederik Lauesen mener ikke, at det udelukkende er derfor, at flere ser med nu end før.

- Selvfølgelig spiller den rækkevidde og gennemslagskraft, som det medie kampene nu bliver vist på, ind. Men jeg tror, det er lige så vigtigt, at vi har et liv uden om selve kampene.

- Vi har jo digital trafik med 1,4 millioner brugere om dagen, vi har en million danskere, der ser vores nyhedsudsendelser, og rigtig mange der ser TV 2 News.

Forholdet mellem seere på flow-tv og streaming til landskampene på TV 2 er da også præget af, at mange har adgang til kanalen. 70 procent fulgte nemlig med på flow-tv, mens 30 procent streamede kampene.

- Synes du indtil videre, at rettighederne er pengene værd?

- Det er jeg sikker på, de bliver, ellers havde vi ikke købt dem. Det har jo været en rigtig god start, men det er for tidligt at sige, om det har været pengene værd, siger Lauesen.

Danmarks næste modstandere er Kroatien og Østrig, og ifølge Frederik Lauesen, er der også god udsigter til, at mange vil se med her.

Ifølge hans erfaringer er der nemlig flere, der opdager, at der bliver spillet landskamp, når det er på hjemmebane.

Fredag møder Hjulmand og co. Kroatien, og mandag gæster østrigerne en plæne i Parken, der forhåbentlig er fri for huller.

Læs her, hvorfor vi ikke vil opleve et langt strømsvigt i Parken.

