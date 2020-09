TV-gigant opgav Eriksen & Co. uden kamp

Discovery, der har siddet på rettighederne til landsholdet, er ved at afvikle sportsrettighederne.

Det er i hvert fald konklusionen, efter de mister endnu en sportsrettighed – fodboldlandsholdet.

Det startede med Premier League, hvor de tabte kampen til Nordic Entertainment Group (NENT). Siden proklamerede daværende direktør Christian Kemp, at man satsede benhårdt på rettighederne til Champions League.

Her blev Discovery også distanceret af NENT, der satte sig solidt på Champions League-fodbolden.

Efterfølgende stjal TV2 rettighederne til Europa League, som Discovery mister efter den kommende sæson.

Og onsdag kom endnu et dybt slag, da rettighederne til fodboldlandsholdet røg sig en tur.

Siden 2014 har Discovery siddet solidt på fodboldlandsholdet, men efter sommeren 2022 er det definitivt slut.

Discovery er kørt fuldstændig af banen af TV 2.

Discovery har betalt i niveauet 75 mio. kr. om året for landsholdsrettighederne. Nu menes TV2 at betale et væsentligt større beløb.

Se også: Afsløring: TV2 betaler kassen for landsholdet

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Discovery været meget passive i kampen om landsholdsrettighederne. Man har således ikke engang budt på rettighederne til landsholdet fra 2022-2028.

Samme resignation skete i foråret, hvor Discovery heller ikke forsøgte at beholde Europa League-rettighederne.

Thomas Delaney og det danske landshold skal optræde på TV 2 fra sommeren 2022 og seks år frem. Foto: Lars Poulsen.

Der har været stor kritik af Discovery efter YouSee smed dem ud fra tv-pakkerne. Det har betydet et tab på 1,1 million kunder og et voldsomt dyk i seertallene.

Landskampen mod Belgien i lørdags havde således blot 357.000 seere, hvilket gjorde kampen til den blot 17. mest sete sidste uge.

Til tirsdagens kamp så 404.000 med. En lille fremgang, men stadig et meget lavt tal for en landskamp mod en af de store nationer.

Til sammenligning så 1,1 million med, da Danmark kvalificerede sig til EM-slutrunden efter 1-1 mod Irland sidste år i november. Dengang var Discovery-kanalerne stadig hos YouSee.

Discovery har stadig rettighederne til to Superligakampe frem til sommeren 2024. Hver uge sender de andet- og femtevalget. Men også her er der stærkt vigende seertal, fordi alle YouSee-kunderne er afskåret fra at følge med i kampene.

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Se også: Imponeret Hjulmand vil have mere ud af Eriksen

Se også: - Det vil jeg aldrig glemme