TV-krig om landsholdet

Onsdag er sidste frist for at byde på rettighederne til det danske landshold fra 2022 til 2028 – der ventes budkrig i Danmark

På hvilken kanal skal det danske fodboldlandsholds kampe vises efter sommeren 2022?

Det bliver afgjort i løbet af få uger.

Som Ekstra Bladet forstår det, er onsdag sidste frist for interesserede til at aflevere bud på den eksklusive tv-rettighed.

Når udbuddene er kommet ind, skal det afgøres, om der er en vinder, eller man skal gennem endnu en budrunde. I løbet af tre uger kender man vinderen.

Det ventes, at TV2 måske i samspil med DR vil byde, lige som Nent, hvor TV3-kanalerne hører til, vil blande sig i budkrigen.

Det er langt mere tvivlsomt, hvor de nuværende rettighedshavere fra Discovery står. De tabte kampen om Champions League og mister Europa League om et år til TV 2.

Masser af landskampe

Det er en massiv landsholdspakke, som UEFA, det europæiske fodboldforbund, har sendt i udbud:

Der er nemlig tale om rettighederne til kvalifikationskampe til EM 2024 og 2028 samt VM i 2026.

Derudover er der tale om rettighederne til EM-slutrunderne i 2024 og 2028 samt tre Nations League-gruppespil.

Altså en meget voldsom tv-pakke for hele seks års landsholdsfodbold. Der er formentlig tale om en samlet tv-pakke til en årlig værdi i niveauet 100 millioner kroner.

- Vi kigger på alle sportsrettigheder, der har danskernes interesse. Her må vi sige at være i en kategori, hvor det opfyldes. Derudover har jeg ingen kommentarer til forhandlingerne, siger Peter Nørrelund, chef for expansion og Sport hos Nent, hvor TV 3 kanalerne hører til.

DBU har ingen indflydelse på, hvem der ender med rettighederne. Unionen har solgt sine rettigheder til UEFA frem til 2028 og er derved på forhånd sikret et stort millionbeløb. Formentlig i niveauet 70-80 millioner kroner årligt.

DBU kan dog ende med at få endnu flere millioner, hvis UEFA sikrer sig mere end det forventede beløb efter en budkrig.

DBU's formand, Jesper Møller, havde mandag ikke lyst til at kommentere, hvem unionen helst ser vinder tv-rettighederne.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra TV2's sportschef Frederik Lauesen, lige som Discoverys sportschef Christian Thye-Petersen ikke har ønsket at udtale sig.

De slås om landsholdet

TV3

De må befinde sig i favoritfeltet til at overtage landsholdet. Måske i et samarbejde med DR. De to parter deler i hvert fald EM-slutrunden næste sommer. Og et samarbejde mellem en kommerciel virksomhed og en statsfinansieret er ingen tosset model.

TV3 kan naturligvis også vælge at gå solo. De har økonomiske muskler til at være med om så stor og vigtig en rettighed. TV3-kanalerne sidder i dag på det mest attraktive inden for fodboldens verden: Champions League, Premier League og Bundesligaen samt fire af de seks ugentlige kampe fra Superligaen.

Discovery

Siden 2014 er landsholdets kampe blevet vist på Kanal 5. Det gør de også i den kommende VM-kvalifikation frem til 2022, hvor aftalen udløber 30. juni. Discovery virker stærkt på tilbagetog på sportsfronten. De fik ikke rettighederne til Champions League, og for måneder siden bød de slet ikke på Europa League, som de mister efter den kommende sæson. De signaler virker ikke, som om de amerikanske ejere er parat til at satse endnu mere på dansk landsholdsfodbold. Det vil være en stor overraskelse, hvis de fortsætter.

TV 2

Der er sket noget på TV 2 de senere år. De er kommet tilbage i fodboldvarmen. De fik både italiensk og spansk fodbold. Og nu kan de melde sig ind i kampen om landsholdet igen.

Tidligere lancerede de sig som ’Hele Danmarks hjemmebane’. De er helt sikkert blandt budgiverne. Det er blot spørgsmålet om andre byder højere. Det kan eventuelt være i samspil med DR.

Hermann Haraldsson, der tidligere var direktør i Brøndby, har siddet i TV2’s bestyrelse siden 2018. Han er stor sportsentusiast og er formentlig en af dem, der har indflydelse på, at TV2 er tilbage i tv-varmen i forhold til fodboldrettigheder.

Danmarks Radio

De får godt nok fire milliarder kroner i licens. Men de kommer ikke til at løfte opgaven alene, hvis de skal vise landsholdets kampe i fremtiden. Det er for omkostningskrævende en opgave.

Men en aftale i kompagniskab med TV2 eller TV3 er ikke urealistisk.

DR har i en del år siddet på radiorettighederne. Og det er svært at se, hvem andre der skal løbe med dem.

You See

Det vil være overraskelsen, hvis de overhovedet byder. Det vil også være uventet, hvis de er med i kampen helt til sidst. Men de har kanalen Xee, hvor de kan placere kampene.

