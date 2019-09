Tv-krigen eskalerer: Discovery i frontalangreb på YouSee

'NoSee. YouSee siger, de er i forhandling med Discovery. Det er de ikke.'

Sådan indledes Discovery Networks dobbeltsidede opslag, der fredag har ramt aviserne landet over.

Tirsdag hævdede YouSee, at der forhandles med Discovery om at inkludere sidstnævntes kanaler i førstnævntes bland selv-pakker frem for grundpakkerne, hvilket kan påvirke tusindvis af danskeres tv-kiggeri.

Sådan lyder meldingen også, da Ekstra Bladet snakker med YouSees direktør, Jacob Mortensen.

- Der har været masser af kontakt i form af både møder og telefonsamtaler, siger Mortensen.

- Så vi er ærgerlige over den kampagne, Discovery har lanceret, for den er misvisende, uddyber han.

Men sådan forholder det sig ikke ifølge Discovery.

I Discoverys kampagne lyder det fredag, at der ingen forhandling har været mellem parterne.

Det holder Discoverys direktør, Christian Kemp, fast i. Han afviser desuden at være en del af bland selv-løsningen.

- Det kommer ikke til at ske, fordi YouSee i sine pressemeddelelser helt åbenbart selv har fravalgt Discovery som partner i deres forretning til fordel for NENT (Nordic Entertainment Group, som står bag Viasats sportskanaler) og TV2, oplyser han i en mail til Ekstra Bladet og forklarer, hvorfor man har indrykket annoncer i dagens aviser.

- Der er ingen forhandlinger mellem os, så YouSee vildleder simpelthen sine kunder. Det ville vi gøre opmærksom på, uddyber Christian Kemp.

Se også: Tv-krig: - Yousee vildleder kunderne

Artiklen fortsætter under billedet..

Discovery indrykkede også denne annonce i fredagens aviser.

Under pausen af torsdagens kamp mellem FC København og FC Lugano i Europa League lød samme melding på direkte tv, som der fredag er at finde i landets aviser.

Hos YouSee slår man fast, at der er andre måder at tilgå det indhold, Discovery tilbyder.

- Eksempelvis ligger to tredjedele af Superligaens kampe jo hos Viasats kanaler. Man kommer som kunde ikke til at miste alt det indhold, man så godt kan lide, siger Jacob Mortensen.

Discovery har rettigheder til blandt andet landsholdets kampe, Europa League, flere Superliga-kampe samt en række reality-programmer.

Discoverys kanaler udgår som udgangspunkt af YouSees grundpakker, men det er altså fortsat uvist, om det bliver muligt at tilvælge dem gennem YouSees bland selv-løsning.

Selv afviser Discovery at være interesseret i denne løsning.

- Vi har ikke modtaget noget attraktivt bud fra YouSee. Det tror jeg er helt åbenlyst for alle, der har fulgt med i deres udmeldinger over de seneste dage, siger Christian Kemp.

Ekstra Bladet følger med i, hvordan sagen udvikler sig.

Du kan læse mere om, hvordan den nye tv-aftale påvirker dig herunder:

Se også: Særligt to type YouSee-kunder er de store tabere

Se også: DBU advarer tv-gigant: Det er dybt problematisk

1,2 mio. danskere mister tv-sport: Sådan får du det billigst