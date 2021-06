Tv-lægen: Det akutte er slut

Mens Danmark eller i hvert fald Fodbolddanmark venter på, at lægerne på Rigshospitalet skal udrede Christian Eriksen og finde ud af, hvorfor en 29-årig topspiller pludselig kan falde om, gives der fra forskellig side bud på, hvad der kan være sket.

Og mange spørger også sig selv: Kommer Eriksen nogen sinde til at spille igen?

Fortvivlelsen var stor, inden det stod klart, at Eriksen var vågen og stabil. Foto: Lars Poulsen

Tv-lægen Peter Qvortrup Geisling mener med udgangspunkt i sin erfaring, at den hurtige indsats med bl.a. hjertemassage og det faktum, at Rigshospitalet er ’nabo’ til Parken, så Eriksen kunne få den rigtige behandling med det samme, sandsynliggør, at han slipper fra sit kollaps uden men.

- Vi har desværre set før – selv om det er sjældent - at når en yngre, veltrænet idrætsmand falder om, er det stort set altid enten hjernen eller hjertet, der er ramt af akut sygdom. Alt tyder på, at det var Christian Eriksens hjerte, der var problemet lørdag aften, forklarer Qvortrup Geisling.

- Da lægeholdet nåede frem til ham, trak han stadig vejret, men situationen ændrede sig, så man begyndte på hjertemassage. Det - og sikkert også medicin - fik gang i Christian Eriksens hjerte igen, og han var ved bevidsthed, da han forlod Parken i ambulancen. Den mest sandsynlige forklaring på, at han faldt om, er hjertesvigt. Om hjertet har været helt stoppet, er for tidligt at sige, tilføjer han.

Spillerne slog ring om Eriksen på banen. Foto: Lars Poulsen

Hjertelægerne på Rigshospitalet meldte hurtigt ud, at Christian Eriksens tilstand var og er stabil, og det betyder, at den akutte problemstilling er ovre.

- Over de kommende dage vil han blive undersøgt for en række hjertesygdomme. Ikke mindst om det ledningssystem, der får hjertet til at trække sig rigtigt sammen, fungerer, som det skal. Håndboldspilleren Anja Andersen havde problemer med ledningssystemet i sit hjerte i 90’erne, og derfor fik hun en særlig avanceret pacemaker, der kunne give hendes hjerte et stød, hvis der var optræk til hjerteproblemer. Mange husker sikkert episoden, hvor Anja Andersen sad ude på bænken, hvor hendes pacemaker gav hende et stød. Fremtiden må vise, om Christian Eriksen skal have et lignende apparat, siger Qvortrup Geisling.

Men uanset hvad hjertelægerne kommer frem til, mener tv-lægen, at én ting er sandsynligt: Christian Eriksen vil ikke kunne huske noget om sit kollaps bagefter.