Tv-seernes store brøler: Så mange missede Danmarks kæmpe-comeback

Da Schweiz bragte sig foran 3-0 med et kvarter tilbage, var der mange tusinde danskere, der slukkede for fjernsynet

Det så sort ud, da Kasper Schmeichel lignede en defekt sprællemand, og Pierre Emile Højbjerg gled i bolden på målstregen. Ved stillingen 3-0 til Schweiz og 14 minutters spilletid tilbage var der ikke mange, der troede på et dansk comeback. Det afspejlede sig også i seertallene, der umiddelbart efter Embolos 3-0-scoring gik fra 703.000 til 535.000 tilskuere.

Et voldsomt fald på 168.000 seere. Det skriver Discovery Networks Danmark i en pressemeddelelse.

Rettighedshaverne melder i dag ud, at de har fået ondt af de 168.000 fans, der missede det fænomenale comeback i slutminutterne. Derfor har de nu frigivet en video med de sidste 12 minutter, så alle kan se eller gense den flotte skalp af landsholdet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mange danskere havde slukket for fjernsynet, da Henrik Dalsgaard hedeade pointet hjem til Danmark i overtiden. Foto: Lars Poulsen.

- Med det danske landshold er vi sikre på, at holdet aldrig mister troen på et resultat. Men afslutningen på kampen i går var helt fænomenal og et eksempel på, hvorfor fodbold er en fantastisk sport. Vi ved, at rigtig mange gik glip af de sidste 12 mirakelminutter. Så nu lægger vi dem ud på, så alle kan se dem, siger Anders Antonsen, nordisk sportschef i Discovery Networks Danmark.

Kampen havde i gennemsnit 606.000 seere.

Missede du også mirakel-afslutningen, så glæd dig. Du kan nemlig se de de sidste 12 minutter af kampen i videoen over artiklen.

Se også: Så du det? Danske eksperter går jubel-bananas

Se også: Rystede schweizere: Det bør ikke være muligt

Se også: Verden måber: Danmark leverede ti minutters vanvid!