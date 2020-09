TV2 køber rettighederne til fodboldlandsholdets kampe

Se også: Afsløring: TV2 betaler kassen for landsholdet

Det danske herrelandshold vender tilbage til TV2, når den nuværende kontrakt med Discovery Networks udløber i 2022.

Det skriver TV2 i en pressemeddelelse, hvor det også fremgår, at aftalen gælder til 2028, samt at alle landskampe vil blive vist på stationens hovedkanal.

Der er tale om alle kvalifikationskampe til VM og EM, kampene i Nations League samt venskabskampe. Aftalen er indgået med det europæiske fodboldforbund, UEFA.

- Det er ikke mindre end fantastisk, at det er lykkedes igen at få herrefodboldlandsholdet tilbage på 'Hele Danmarks hjemmebane'.

- På TV2 gør vi alt, hvad vi kan, for at samle danskerne om store begivenheder, og er der noget, som kan samle danskerne, er det vores bedste landshold i fodbold og håndbold, siger TV2's administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen.

VM og EM deles

Derudover har TV2 sammen med DR købt rettighederne til det voldsomt udskældte VM i Qatar 2022, hvor det endnu er uvist, om Danmark kvalificerer sig. Også EM i 2024 og 2028 deles mellem TV2 og DR.

Det er ikke første gang, TV2 sikrer sig rettighederne til landskampene. Frem til 2014 var stationen længe rettighedshaver, indtil Discovery Networks og Kanal 5 overtog de eftertragtede rettigheder.

Det seneste år har der dog været kritik af, at for få danskere har mulighed for at se landskampene på Kanal 5, fordi Discoverys kanaler ikke længere er en del af Yousees pakker.

Stor oprustning

TV2 har oprustet gevaldigt på fodboldfronten den seneste tid med rettigheder til blandt andet spansk og italiensk fodbold samt Europa League fra næste sommer, hvorfor sportschef Frederik Lauesen i sagens natur er en tilfreds mand.

- Denne aftale er selvfølgelig af kæmpestor betydning for os. Det danske fodboldlandshold betyder meget for så mange danskere, og de fleste af os har minder om store øjeblikke med landsholdet, siger TV2's sportschef, Frederik Lauesen.

- Der vil ikke være mange uger om året, hvor der ikke vil være topfodbold på vores platforme. Når klubfodbolden ligger stille, tager landsholdene over. Vi fodboldfans bliver forkælet, siger Frederik Lauesen.

