Tvinger spillere tilbage fra landsholdslejr

En kamp mellem klubhold og landshold udspiller sig i øjeblikket uden for græstæppet, idet flere fodboldklubber har besluttet ikke at frigive spillere til landsholdstjeneste grundet risikoen for coronakarantæne ved hjemkomst.

Om grundlaget er det samme, fremgår ikke, men senest har russiske Zenit Sankt Petersborg hevet to spillere hjem fra det brasilianske landshold.

Ifølge det brasilianske fodboldforbund, CBF, har klubben 'tvunget' de to spillere Malcolm og Claudinho hjem til Rusland, fortæller forbundet til Reuters.

- Spillerne modtog kontante beskeder fra deres klub, som tvang dem til at returnere til Rusland, lyder det fra forbundet i en udtalelse.

Spillerne befandt sig i den brasilianske landsholdslejr forud for landsholdets kamp mod Chile.

De to spillere blev tilkaldt, efter at ni brasilianske spillere ikke kunne få lov til at deltage i landsholdsregi med Brasilien.

De ni spillere er alle fra Premier League.

Klubberne i den bedste engelske fodboldrække besluttede i sidste uge, at de ikke ville frigive spillere til deres respektive landshold, hvis spillerne skulle til et land, der figurerer på Storbritanniens liste over lande, der på grund af coronasmittetryk er kategoriseret som røde.

La Liga valgte efterfølgende at bakke op om spanske klubber, hvis tilfældet skulle være det samme hos dem.

Det brasilianske fodboldforbund har løbende været i kontakt med de to spillere og fortalt dem, at den russiske klubs sanktioner mod dem ikke kan anvendes, fortæller det ifølge Reuters.

- Ikke desto mindre valgte de at rejse hjem alligevel, lyder det fra forbundet.

Hvilke sanktioner der er tale om, fremgår heller ikke.

CBF har valgt at indsende en formel klage til Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

