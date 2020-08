Tvivlsom mod Danmark

Harry Maguire er allerede blevet trukket ud af Englands landsholdstrup, og nu kan en anden Manchester United-stjerne måske snart følge trop forud for englændernes Nations League-opgør mod Danmark og Island.

22-årige Marcus Rashford er nemlig tvivlsom til de to opgør med ankelproblemer. Det skriver The Telegraph.

Ifølge mediet opstod problemerne allerede i slutningen af den netop overståede sæson for den eksplosive kantspiller, der dog spillede igennem smerten i de sidste kampe for at vise sig frem for landstræner Gareth Southgate.

Marcus Rashford spillede 42 kampe for Manchester United i sidste sæson. Her blev det til 22 scoringer og 11 assists for den unge englænder.

Danmark møder England tirsdag den 8. september.

