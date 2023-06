Tvunget til at vise sine kønsdele under VM

Sveriges kvindelandshold blev tvunget til at indgå i det, de opfattede som ydmygende kontroller under VM i 2011. Det påstår den tidligere landsholdsspiller Nilla Fischer i en ny bog

12 år er gået, siden Sveriges kvindelandshold besejrede USA og Frankrig i jagten på VM-bronze i 2011.

Alt var i skønneste orden.

Det skulle man i hvert fald tro.

For nu fortæller en af de bærende spillere om en kønstest, der chokerede hele den svenske trup under slutrunden.

I sin nye bog 'Jeg sagde ikke engang det halve', hvor hun kritiserer en masse, beskriver Nilla Fischer, der har spillet 189 landskampe for vores nordiske naboer, et helt særligt møde mellem spillerne for 12 år siden.

Et møde, der blev sat op, fordi nogle spillere i Ækvatorialguinea blev anklaget for at være mænd, og som derefter fik FIFA til at kræve et hastetjek af alle de deltagende VM-spillere.

- Vi får besked på, at vi ikke må barbere os 'dernede' de næste par dage, og så skal vi vise vores kønsorganer til landsholdslægen.

- Ingen forstår den her barbering, men vi gør, som vi får besked på og spekulerer i, hvad der foregår. Hvorfor er vi tvunget til at gøre det nu? Der må vel være andre måder? Skal vi nægte? Samtidig ville ingen turde risikere at misse VM. Vi skal igennem ydmygelsesprocessen, uanset hvor mærkeligt og krænkende det føltes, skriver hun i bogen ifølge Sportbladet.

Foto: Francisco Seco/Ritzau Scanpix

Den følgende dag skulle landsholdslægen, Mats Börjesson, og holdets fysioterapeut angiveligt have banket på døren, hvorefter spillerne blev bedt om at trække deres bukser og trusser ned foran den kvindelige fysioterapeut.

- Når alle på vores hold var blevet tjekket, altså havde fået afsløret deres kusse, kunne vores landsholdslæge skrive under på, at det svenske kvindelandshold i fodbold kun bestod af kvinder. Alle på holdet var chokerede over det, der lige var sket, men mest af alt lettede over, at det nu var slut, skriver Nilla Fischer videre.

Danmark var i 2011 ikke kvalificeret til VM-slutrunden. Ekstra Bladet har været i kontakt med den daværende danske landstræner, Kenneth Heiner-Møller.

Han kender intet til sagen.

Råbte ikke op

Mats Börjesson, der altså var landsholdslæge på daværende tidspunkt, har læst kapitlet, som Sportbladet omtaler.

Han er af den overbevisning, at nogle detaljer ganske enkelt er forkerte. Kontrollen skulle eksempelvis ikke have fundet sted under slutrunden, men før.

Desuden skulle undersøgelsen være foregået efter bogen, selvom han ikke ønsker at gå i detaljer om den.

- Vi på landsholdet gjorde præcis, som vi skulle ud fra FIFA's direktiver og håndterede det så godt som muligt, siger Mats Börjesson blandt andet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Sebastian Gollnow/Ritzau Scanpix.

Nilla Fischer valgte ikke at sige noget dengang, fordi hun ikke mente, at der var noget at vinde på det.

- Så havde al dækningen handlet om det og ikke om fodbold, siger hun.

- Hvis det samme skete i dag, ville det ikke fungere. Kvindespillere har en anden status i dag, en helt anden selvtillid og en anden bevidsthed, tilføjer hun over for Expressen.

Sportbladet har været i kontakt med flere VM-spillere, men ingen har ønsket at udtale sig. Det samme gælder FIFA, som ikke vil gå i dybden med retningslinjerne under VM i 2011.

Nilla Fisher lagde støvlerne på hylden sidste år i en alder af 38 år for at uddanne sig til politibetjent. Med landsholdet har hun vundet to VM-bronzemedaljer og OL-sølv i 2016.

Hun har repræsenteret klubber som FC Rosengård, Linköpings FC og VfL Wolfsburg, hvor danske Pernille Harder også spillede fra 2017 til 2020.

VM i Australien og New Zealand venter lige om hjørnet, hvor både Danmark og Sverige er kvalificeret.