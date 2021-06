Tyrkisk landstræner: - Meget kede af det

Tyrkiet indledte fredag sin EM-slutrunde med en 0-3-lussing mod Italien.

Selv om holdet klarede 0-0 til pausen mod det stærke italienske mandskab, er der meget få lyspunkter i præstationen at tage med videre, erkender den tyrkiske landstræner, Senol Günes.

- Jeg er stolt af mine spillere for deres fight, men Italien kontrollerede totalt kampen. Selv hvis vi havde vundet eller spillet uafgjort, ville jeg have kritiseret holdet, siger Günes ifølge Reuters.

Venstrebacken Umut Meras anerkender sin træners kritik og forsøger at se fremad.

- Vi kunne ikke overføre tankerne i vores hoveder til banen. Det er vi kede af. Nu sigter vi efter at hente seks point i de to sidste gruppekampe, siger Meras.

De to bedste hold i hver gruppe går videre til ottendedelsfinalerne, og det samme gør de fire bedste 3'ere fra de seks grupper.

Der er altså stadig masser af muligheder for avancement for Tyrkiet, der mangler at møde Wales og Schweiz i gruppe A.

- Vi er naturligvis meget kede af det lige nu, men det betyder ikke, at vi ikke er klar til kampen mod Wales på onsdag. Vi er tværtimod endnu mere motiverede, siger Senol Günes.

Tyrkiet har efterhånden opbygget en tradition for at starte skidt ved EM-slutrunder.

Det er femte gang, at Tyrkiet deltager ved EM. Alle fem gange har holdet tabt sin første kamp i turneringen.

I 2008 tabte Tyrkiet 0-2 til Portugal i sin første kamp, men rejste sig efterfølgende og nåede hele vejen til semifinalerne, hvilket er landets bedste resultat ved et EM nogensinde.