Tysk ekspert: Danmark ikke blandt de bedste

Når Danmark fredag aften løber på banen i Brentford Community Stadium for at starte forsvaret af deres EM-sølvmedaljer fra 2017, bliver det forventeligt en ordentlig mundfuld.

Over for Pernille Harder og co. står nemlig mægtige Tyskland, der på papiret er favoritter.

Det vurderer også den tyske fodboldekspert Julia Simic, der faktisk ikke levner danskerne mange chancer for succes ved slutrunden:

- Danmark er en stor forhindring.

- Jeg regner dem ikke blandt de fem bedste hold i denne turnering, men de har selvfølgelig exceptionelle spillere. Især Pernille Harder, der som holdets stjerne altid bliver nævnt. Også Signe Bruun, siger Julia Simic til det tyske betting-site Wettbasis.

Hun har selv optrådt på det tyske landshold og vandt i 2017 det tyske mesterskab med Wolfsburg sammen med Pernille Harder. Så hun har et godt kendskab til den danske stjerne og har også holdt øje med det danske landshold.

- De har et par spillere, der spiller i rigtig gode klubber på et højt niveau. De har også en god holdånd og en god taktisk forståelse. De er godt indstillet, især defensivt.

- For Tyskland handler det om at kunne spille godt mod et veltilpasset hold med stærke individuelle spillere. Men for mig er Danmark ikke et af de hold, der er selvskrevet til at spille med om titlen, fastslår hun.

Ser man historisk på det, kan hun have en pointe. Danmark har vundet sølv ved seneste slutrunde, mens det er blevet til bronze i 1991 og 1993.

I den tid har det forenede Tyskland vundet guld syv gange, mens Vesttyskland også sejrede i 1989. Den vej rundt har Tyskland et naturligt forspring i forhold til Danmark, der altså nok er undertippet, men jo alligevel har det seneste store resultat med sølvet i 2017.

Kampen bliver spillet kl. 21, og du kan følge den live her på sitet

