Tysk forbundspræsident: Vi begik fejl i sagen med Özil

Tyskland havde et forfærdeligt VM, hvor de måtte sige farvel allerede i gruppespillet. Efterfølgende var det Mesut Özil der skabte negativ omtale for det tyske landshold, da han anklagede det tyske fodbold forbund for at være racistiske.



Det har udløst en ordkrig mellem hans agent og særligt Bayern Münchens præsident Uli Hoeness. Nu træder præsidenten for det tyske fodboldforbund (DFB) Reinhard Grindel ind i debatten, og han erkender, at man skulle have gjort en del anderledes.



Det gør han klart i en pressemeddelelse på det tyske forbunds officielle hjemmeside.



- Afskedsbeskeden fra Mesut Özil udløste en debat om racisme, og hvordan fodbold integrerer generelt. Som DFB-præsident vil jeg ikke slippe for denne debat. I bagklogskabens lys skulle jeg som præsident have slået fast, at enhver form for racisme er fuldstændig uacceptabel, siger Grindel.



Forud for VM mødte Özil, der har tyrkiske rødder stor kritik for at have fået taget billeder sammen med den tyrkiske præsident Erdogan, som var med til at sætte det hele i gang.

