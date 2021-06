Tysk læge beklager Eriksen-kommentar

Den tyske læge UEFA-læge Jens Kleinefeld, der var med til at redde Christian Eriksens liv, beklager nu, at han i et interview gengav Christian Eriksens ord, efter han vågnede på banen.

Det skriver TV2 Sport.

- Det var ikke min hensigt at tale om Christian Eriksen, og det var kun min hensigt at tale om, hvor vigtigt arbejdet med genoplivning er, siger Jens Kleinefeld ifølge TV2 Sport, hvor han også beklager og forklarer udtalelsen med, at han ikke er medietrænet.

Beklagelsen kommer, efter at DBU har klaget til UEFA over den åbenmundede tyske læge, fortalte DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, i TV2 News-programmet Presselogen.

- Det er problematisk, at vi har medlemmer af UEFA's medicinske stab, og ikke en del af vores stab, som udtaler sig om det her, siger han

Den tyske læge gav et interview i et tysk medie, som hurtigt gik verden rundt efter at være blevet citeret af store internationale nyhedsbureauer. Men ifølge Jakob Høyer havde Christian Eriksen ikke godkendt, at hans ord blev gengivet.

Christian Eriksen fik hjertestop under kampen mod Finland få minutter før pausen, men blev takket være hurtig indsats fra flere læger genoplivet af en hjertestarter.

Siden da har hans tilstand været stabil, og fredag blev han udskrevet fra Rigshopitalet efter at have fået indopereret en hjertestarter.

