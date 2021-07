Tysk landshold udvandrer: Spiller udsat for racistisk chikane

Det tyske OL-landshold udvandrede fra deres testkamp mod Honduras inden OL i Tokyo.

Tyskerne begrunder den afbrudte kamp med, at forsvarsspilleren Jordan Torunarigha blev udsat for racistisk chikane.

- Når en af vores spillere bliver udsat for racistisk chikane, så er det ikke en mulighed at spille videre, siger Stefan Kuntz, der er landstræner for det tyske medaljehåb i et tweet fra fodboldforbundet

Honduras' fodboldforbund oplyser på Twitter, at afbrydelsen skyldes, at en tysk spiller påstod at have modtaget en racistisk hilsen fra en spiller fra Honduras' landshold. De skriver videre, at der var tale om en misforståelse på banen uden at uddybe yderligere.

Testkampen bestod af tre gange 30 minutters fodboldkamp, hvor kampen inden udvandringen fra det tyske mandskab stod 1-1. Det tyske landshold starter deres rejse mod medaljer, når de møder Brasilien ved OL 22. juli.

Jordan Torunarigha er 23 år og spiller til dagligt i Hertha Berlin.

OL-landsholdene udgøres af de deltagende landes u-23 landshold, hvor der er plads til tre spillere, som er født inden 1. januar 1997. Corona-udsættelsen af de olympiske lege har rykket aldersgrænsen fra 23 til 24, så der vil være flere spillere over 23 end ved et normalt sommer OL.