Tysk sejr sender Belgien i Danmarks EM-gruppe

Danmark står til sommer over for belgiske verdensstjerner som Eden Hazard, Romelu Lukaku og Kevin De Bruyne ved den kommende EM-slutrunde.

Det står klart, efter at Tyskland tirsdag aften besejrede Nordirland 6-1 på hjemmebane i EM-kvalifikationens gruppe C.

Sejren betyder, at Tyskland vinder sin gruppe med 21 point, mens Holland går videre som nummer to. Hollænderne vandt tirsdag 5-0 over bundproppen Estland.

Dermed bliver Tyskland et af de seks lande fra første seedningslag, når der trækkes lod om grupperne 30. november. De andre er Spanien, Italien, Ukraine, Belgien og England.

Danmark kvalificerede sig til EM med 1-1 mod Irland mandag aften. Allerede på det tidspunkt stod det klart, at en af modstanderne ville blive Rusland, da det var bestemt på forhånd, at de to nationer skulle være værtslande i gruppe B.

Desuden har Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) besluttet, at Rusland og Ukraine ikke kan placeres i samme gruppe.

Og da Tyskland, Spanien, Italien og England ligesom Danmark er blandt de 12 værtsnationer og allerede nu kender deres grupper, er der kun Belgien tilbage fra det øverste seedningslag.

Nordirland kom overraskende foran 1-0 på mål af Michael Smith tidligt i opgøret, men tyskerne svarede hurtigt igen.

Bayern München-profilen Serge Gnabry udlignede efter 19 minutter med sit første af i alt tre mål, og inden pausen gjorde Leon Goretzka det også til 2-1.

I anden halvleg var der tale om ren opvisning fra tyskerne, som cruisede gruppesejren i mål.

Belgierne har været suveræne i gruppe I, hvor holdet tidligt kvalificerede sig til EM-slutrunden. Tirsdag var endnu en overbevisende aften for belgierne, der smadrede Cypern 6-1 på hjemmebane.

Sejren betyder, at Belgien, der ligger nummer et på Det Internationale Fodboldforbunds (FIFA) verdensrangliste, går igennem gruppespillet med maksimumpoint.

I samme gruppe vandt Danmarks anden kommende EM-modstander fra Rusland med 5-0 ude over San Marino, mens Skotland besejrede Kasakhstan 3-1 på eget græs.

EM-overblikket 20 EM-billetter er nu uddelt. Følgende lande er klar til slutrunden: Belgien, Danmark, England, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Kroatien, Polen, Portugal, Rusland, Schweiz, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Østrig og Wales. De sidste fire uddeles til vinderne af forårets play off-grupper. EM afvikles i 12 forskellige byer i 12 lande fra 12. juni til 12. juli 2020. Åbningskampen spilles i Rom, mens finalen foregår på Wembley i London. Der spilles fire EM-kampe i Parken: Tre gruppekampe (13., 18. og 22. juni) og en 1/8-finale 29. juni. Danmark vil som minimum spille to gruppekampe i København. Hvis vi vinder lodtrækningen, vil vi også få den tredje hjemmekamp i Parken - taber vi den, skal vi spille kampen mod Rusland i Skt. Petersborg.

Se også: Dansk EM-opvarmning på Wembley

Se også: Cruiser videre mod EM

Se også: Vilde seertal til EM-triumf: Næstbedste nogensinde