Tysk tv-station må undskylde efter Danmark-kommentarer

Der var garanteret ikke en eneste dansk seer, der mandag spekulerede over, at kommentatorerne på henholdsvis DR1 og Viaplay var tydeligt på Danmarks side i EM-gyseren mod Rusland.

Selvfølgelig var de det, fristes man til at sige, selvom det er god skik ikke at juble på pressepladserne. Tv-kommentatorer synes at være undtagelsen, der bekræfter den regel.

Og så alligevel kun til en vis grad.

For i tysk tv brød den kendte kommentator Tom Bartels en regel i sit virke for ARD. Sandsynligvis i kølvandet på Christian Eriksens kollaps mod Finland og den bølge af sympati, der siden skyllede ind over landsholdet fra det meste af verden.

For Tom Bartels var ifølge beretningerne syd for grænsen begejstret for det danske hold og det danske spil, hvilket faldt mange for brystet.

Fungerer ikke altid

En række sure og uforstående seere har kommenteret hans virke på de sociale medier og adresseret, at Bartels fra første minut ikke lod seerne være i tvivl om, hvilket resultat han foretrak: En dansk sejr.

Var man i tvivl, ja så jublede han, hver gang Danmark scorede.

- Sjældent har man hørt en så partisk kommentator. Det er en skam, skrev en seer på Twitter.

- Fra det første minut fan af Danmark. Fodbold skal være en sport - ikke et eventyr, skrev en anden.

- Helt uprofessionelt, hvis du ikke et sekund kan undertrykke, hvem der er Bartels favorit i kampen, kom det fra en tredje.

Og så måtte arbejdsgiveren på banen.

- Tom Bartels kommenterer kampen med sin store viden og overbevisning fra et neutralt perspektiv. At dette måske ikke altid fungerer i følelsesladede situationer, beklager vi, skriver programmet Sportschau på Twitter.

Tom Bartels er et kendt ansigt og en endnu mere kendt stemme blandt tyske fodboldfans. Han kan blandt andet prale af at have kommenteret Tysklands VM-finale i 2014, som man vandt over Argentina.

Den danske 4-1-sejr betyder, at Danmark går videre til 1/8-finalen trods de to indledende nederlag. Det er historisk, og det kan du læse mere om her: Vanvittig dansk bedrift: Aldrig sket før

Læs også: Euforisk Schmeichel: En følelsesmæssig rutsjebanetur