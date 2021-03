Tyskland gjorde det også

Norges fodboldlandshold har fået prominent opbakning i forsøget på at skabe opmærksomhed om overtrædelser af menneskerettigheder i Qatar.

Torsdag aften gik Tyskland nordmændene i bedede og iværksatte endnu en markering før tyskernes VM-kvalifikationskamp mod Island i Duisburg.

Da de 11 spillere i den tyske startopstilling havde afsluttet nationalsangen, smed de som vanligt træningstrøjerne.

Men det var ikke spilletrøjen, der derefter kom til syne på de tyske torsoer. Det gjorde i stedet særlige t-shirts, hvor hver spiller havde fået sit eget bogstav.

Tilsammen dannede holdet ordene 'human rights' (menneskerettigheder, red.)

Diskussionerne om Qatar som kommende VM-vært har stået på længe, men fik nyt liv i februar.

Her opgjorde den engelske avis The Guardian med indsigt fra regeringskilder, at 6500 gæstearbejdere har mistet livet i Qatar, siden ørkenstaten i 2010 blev tildelt VM-værtskabet i 2022.

Adskillige norske klubber har opfordret Norges Fodboldforbund (NFF) til at boykotte turneringen. Det afviser forbundet dog.

Men de norske spillere benyttede den første VM-kvalifikationskamp mod Gibraltar til at sende forskellige budskaber til Fifa og den kommende VM-vært.

Under opvarmningen bar spillerne t-shirts med teksten 'respect, on and off the pitch' (respekt, på og uden for banen).

Da holdet stillede op til nationalsang skete iført andre t-shirts, hvor ordet 'respect' var skiftet ud med 'human rights'.

Landstræner Ståle Solbakken varsler, at der er flere happenings på vej fra hans hold.

Norge spiller igen på lørdag, hvor holdet på hjemmebane møder Tyrkiet.

