Tyskland ja - England nej

Bayern Münchens stortalent Jamal Musiala har valgt Tysklands landshold frem for Englands.

Det siger han i et interview med den tyske tv-station ARD.

- Mit hjerte banker for både Tyskland og England.

- Jeg har tænkt meget over det, men i sidste ende lyttede jeg til min fornemmelse af, at det føles rigtigt at spille for Tyskland, siger han.

Den 17-årige offensivspiller har trods sin unge alder spillet 25 kampe for Bayern München i indeværende sæson.

Tirsdag aften var han på pletten med en scoring i holdets sejr på 4-1 i udekampen mod Lazio i Champions Leagues ottendedelsfinale.

Musiala er født i Stuttgart, men tilbragte stort set hele sin ungdomskarriere i Chelsea, før han skiftede til Bayern i 2019, og han har spillet ungdomslandskampe for begge nationer.

Han traf sin endelige beslutning efter en samtale med Tysklands landstræner, Joachim Löw.

- Jeg havde en god og ærlig snak med Joachim Löw. Vi mødtes i München, og han viste mig tydeligt vejen til landsholdet, siger Musiala.

Oliver Bierhoff, der er ansvarlig for landsholdet under Det Tyske Fodboldforbund (DFB), var også til stede på mødet.

- Jeg var imponeret over, hvor velinformerede de begge var. Löw analyserede min stil og mine svagheder rigtig godt. Han ser mig spille på min favoritposition, den offensive midtbane, i fremtiden, siger Musiala.

Et år med 'Braithelona': Trodsede Laudrups logik

Tæsket med de bare næver

Brøndby snyder alle - også logikken

Blomstrer i million-forbiernes skygge