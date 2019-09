Tyskland rejser sig og overvinder stormvejr

Et nederlag i en fodboldlandskamp om point plejer gerne at skabe grobund for krisesnak i Tyskland.

Derfor var der noget at revanchere, da tyskerne i EM-kvalifikationen mandag aften var på besøg i Belfast.

Her ventede Nordirland, efter at tyskerne senest tabte 2-4 mod Holland, og set med tyske briller, så endte det hele lykkeligt med en 2-0-sejr.

Nederlaget mod Holland var Tysklands første, siden landstræner Joachim Löw sagde farvel til profiler som Jérôme Boateng, Mats Hummels og Thomas Müller, da han rensede ud i truppen i foråret.

Der var pres på tyskerne, da Nordirland mødte op med fire sejre i fire kampe, og nordirerne bød da også på hård modstand, indtil kræfterne slap op.

De tre point betød, at Tyskland satte sig på førstepladsen i gruppe C med en bedre målscore. Både Tyskland og Nordirland har 12 point, mens Holland for en kamp færre har ni point.

Første halvleg var tæt med højt tempo og chancer i begge ender, og tyskerne måtte kort før pausen skifte Matthias Ginter ud med en skulderskade.

Det endte dog uden mål i de første 45 minutter, hvor humøret var højt hos tilskuerne på Windsor Park, efter at Conor Washington to gange kom til store muligheder for nordirerne.

Optimismen led dog et knæk efter kun tre minutter af anden halvleg, da Tyskland kom foran 1-0.

Efter en offensiv i højre side blev bolden sendt ind i feltet, hvor Julian Brandt fik den sendt videre til Marcel Halstenberg.

RB Leipzig-spilleren udviste fremragende sparketeknik, da han lod bolden røre græsset en enkelt gang og derefter kanonerede den i mål med et brag af en halvflugter.

Tyskerne pressede tempoet i vejret, og kort efter endte en afslutning fra Julian Brandt i sidenettet.

Nordirland var dog ikke slået endnu, og Stuart Dallas sparkede bolden lige forbi mål.

Kræfterne syntes dog små småt at være sluppet op hos hjemmeholdet med ti minutter igen efter at have slidt hårdt i den tyske boldkontrol, og i tillægstiden fik Serge Gnabry overlistet Nordirland-keeper Bailey Peacock-Farrell til 2-0.

Holland vandt ude 4-0 over Estland i samme gruppe efter blandt andet to mål af Ryan Babel.

Belgien fortsatte den suveræne stime i gruppe I, da Skotland ude blev slået 4-0. Her satte Romelu Lukaku det hele i gang med sit mål efter ni minutter.

Der var skydetelt i Skotland, der blev besejret 4-0 af Belgien. Foto: Andy Buchanan/AFP/Ritzau Scanpix

