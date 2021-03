U21-landstræner udtager ungt hold til EM

Når det danske U21-landshold deltager ved EM-gruppespillet i slutningen af marts, bliver det med ti spillere, der er unge nok til at deltage ved det efterfølgende U21-EM også.

Det fremgår af den U21-landsholdstrup, som Albert Capellas mandag har udtaget til det forestående EM-gruppespil i Slovenien og Ungarn. Danmark spiller sine kampe i Ungarn.

Spanieren har udtaget et ungt hold, som skal forsøge at skaffe Danmark succes ved EM.

- I vores trup er der både et par nye navne og hele ti spillere, der også kan være med på det næste U21-landshold. Det er flot og siger meget om det talentarbejde, der foregår i Danmark i øjeblikket, siger Albert Capellas.

Alle spillere født efter 1. januar 2000 kan også være med i den næste U21-generation.

Blandt de meget unge spillere er Vejles angrebstalent Wahid Faghir, som med sine blot 17 år formentlig bliver blandt de yngste til slutrunden.

Han er en af tre potentielle U21-landsholdsdebutanter i truppen. De andre er Nikolai Baden Frederiksen, som for tiden er udlejet fra Juventus til WSG Tirol i Østrig, samt Brøndby-reservemålmanden Mads Hermansen.

Albert Capellas kan skifte ud i truppen helt frem til Danmarks første kamp i gruppespillet. Det skyldes, at der er ligakampe blot fire dage inden åbningen på gruppespillet. Det rammer eksempelvis alle superligaspillerne i truppen.

FC København-talentet Mohamed Daramy er udtaget, selv om han søndag udgik med en skade i sit holds kamp mod FC Midtjylland.

- Jeg har haft kontakt med den medicinske stab i FCK, og vi forventer, at han bliver klar, siger Albert Capellas.

Spanieren må til gengæld se bort fra Andreas Skov Olsen, Jonas Wind og Mikkel Damsgaard, der har alderen til at spille U21-EM, men er udtaget til A-landsholdets VM-kvalifikationskampe.

- Jeg vil gerne undskylde til Albert Capellas for at tage nogle af hans spillere. Det er vildt uheldigt, at der er en U21-slutrunde, samtidig med at der er gældende kampe for A-landsholdet.

- Jeg kunne godt tænke mig at se de tre spillere til en U21-slutrunde. Men de tre vigtigste kampe er A-landsholdets VM-kvalifikationskampe, og derfor er de udtaget hos os, siger Kasper Hjulmand.

U21-slutrunden skulle egentlig være afviklet i juni, men turneringen er blevet splittet op og har fået nye spilledatoer, da EM for A-landshold er blevet flyttet fra 2020 til 2021.

Derfor består U21-EM af et gruppespil i marts, mens knockoutfasen afvikles i perioden 31. maj-6. juni.

På den måde når U21-EM at blive færdigspillet før A-landsholdenes EM-slutrunde, og potentielt kan spillere med den rette alder deltage i begge slutrunder.

I EM-gruppespillet skal Albert Capellas' mandskab møde Frankrig, Island og Rusland.

- I kender mig. Vi tager en af kamp ad gangen, og vi kommer til at have lige meget respekt for alle tre modstandere, siger han.