Lindstrøms store EM-håb

Det tyder på, at Jesper Lindstrøm spiller EM kvartfinale for Danmark 31. maj og eventuel semi- og finale, inden han bliver opereret

Superliga-sæsonen er slut for Jesper Lindstrøm.

Det røde kort i søndags i Parken sender ham i skammekrogen torsdag mod AGF og på mandag i sæsonafslutningen mod FC Nordsjælland.

Men sæsonen er ikke overstået endnu for Brøndbys store profil. Eftersom Jesper Lindstrøm tilsyneladende ikke har valgt at gennemgå en hasteoperation efter søndagens røde kort, tyder alt på, at han satser på U21-EM.

Han ventes således at være med i den trup, som U21-landstræner Albert Capellas udtager fredag middag.

Her sætter landstræneren navne på de spillere, der skal forsøge at sikre Danmark EM-trofæet for U21-årgangen.

Meget tyder på, at Jesper Lindstrøm spiller U21-EM om få uger. Foto: Lars Poulsen.

Jesper Lindstrøm har haft stor andel i U21-landsholdets succes, men han er plaget af en meniskskade, der betyder seks ugers pause, når han har gennemført operationen.

Det peger lige nu mod EM-udtagelse og en kvartfinale forude for Lindstrøm mod Tyskland 31. maj.

Hvis Danmark vinder det opgør, venter enten Frankrig eller Holland i semifinalen 3. juni. U21-EM-finalen spilles 6. juni.

Hvis Danmark går hele vejen, og Jesper Lindstrøm først kan blive opereret i dagene efter finalen, vil han være ude af spillet frem til efter sæsonstarten, som finder sted i weekenden 17.-18. juli.

Men allerede to uger efter det operative indgreb kan Jesper Lindstrøm faktisk påbegynde genoptræningen på græs igen. Så han vil altså ikke starte helt fra nul, når superligasæsonen er skudt i gang.

Han vil kun være et par uger bag holdkammeraterne.